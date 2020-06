Neue Proteste in Jerusalem

AP Photo/Ariel Schalit/dpa Schon im Mai war es in Israel zu Protesten gegen Benjamin Netanjahu gekommen (Jerusalem, 24.5.2020)

Mehrere tausend Menschen haben in der Nacht zu Sonntag vor dem Amtssitz von Benjamin Netanjahu in Jerusalem demonstriert. Der Protest richtete sich gegen den Regierungschef, der seit Mai wegen Betrug, Veruntreuung und Bestechung vor Gericht steht, aber auch gegen polizeiliche Festnahmen am Vortag, als sich Hunderte Menschen am selben Ort versammelt hatten.

Insgesamt hatte die Polizei am Freitag nach eigenen Angaben sieben Kundgebungsteilnehmer in Gewahrsam genommen. Drei von ihnen befanden sich auch am Sonnabend noch in Haft, weil sie eine Erklärung verweigert hatten, sich in nächster Zeit nicht mehr an den Protesten zu beteiligen. Der Prominenteste von ihnen ist der 66jährige Brigadegeneral der Luftwaffe im Ruhestand, Amir Haskel, der 32 Jahre lang den israelischen Streitkräften angehörte. Die Festnahmen wurden damit begründet, dass Demonstranten die Straße blockiert hätten.

In der Gerichtsverhandlung, die am Sonnabend nach Ende des Sabbats stattfand, räumten Sprecher der Polizei zwar ein, dass sich Haskel daran nicht beteiligt hatte. Aus der Tatsache, dass er dort eine Rede gehalten hatte, wollten sie aber herleiten, dass er der Organisator der »illegalen« Kundgebung am Freitag gewesen sei. Der Richter ließ sich darauf nicht ein und ordnete die sofortige Freilassung Haskels sowie der beiden anderen Inhaftierten ohne Auflagen an.

Unmittelbarer Anlass der Proteste war ein Beschluss des Finanzausschusses der Knesset vom Dienstag. Die Entscheidung fiel mit acht gegen fünf Stimmen. Die Vertreter von Netanjahus wichtigstem Koalitionspartner, der Partei »Blau-Weiß«, beteiligten sich nicht an der Abstimmung. Falls der Beschluss Bestand hat, beschert er dem Premierminister eine Steuerrückerstattung von umgerechnet 260.000 Euro. Der Unmut richtet sich besonders dagegen, dass Netanjahu diese finanziellen Vorteile zu einer Zeit zugeschanzt werden sollen, zu der er wegen Korruption vor Gericht steht und fast alle Teile der Bevölkerung aufgrund der Coronakrise mit schweren Belastungen konfrontiert sind.