Markus Scholz/dpa

Hamburger Beschäftigte von »Karstadt Sports« und »Galeria Karstadt-Kaufhof« demonstrierten am Sonnabend mittag gegen die geplante Schließung ihrer Filialen in der Mönckebergstraße. Unterdessen kündigte die Gewerkschaft Verdi an, weitere Standorte beim angeschlagenen Handelskonzern sichern zu wollen: »Wir setzen alles daran, dass wir noch einen Teil der geplanten Schließungen verhindern und damit auch Arbeitsplätze retten können«, sagte Verdi-Verhandlungsführer Orhan Akman der Rheinischen Post (Sonnabendausgabe). (jW)