Mit 5,3 Millionen Euro wird der Hauptstadtkulturfonds in diesem Jahr zunächst 63 Projekte bezuschussen. Dazu zählen Ausstellungen, Inszenierungen, Feste, Musikprojekte oder Uraufführungen. Mit 220 lag die Zahl der Anträge höher als sonst, was der Fonds nach Angaben vom Freitag auch auf die schwierige Lage der Kulturszene in der Coronakrise zurückführt. Bund und Berlin haben sich 1999 auf den Hauptstadtkulturfonds verständigt. Jährlich stehen dafür 15 Millionen Euro aus Bundesmitteln bereit. (dpa/jW)