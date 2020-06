Faschistischer Angriff in Wien

Presseservice Wien Der Mob provozierte am Donnerstag abend in Wien mit dem sogenannten Wolfsgruß und nationalreligiösen Rufen antifaschistische Demonstranten

In Wien hat es am Mittwoch und Donnerstag Angriffe von türkischen Faschisten auf Linke gegeben. Der Auslöser hierfür war am Mittwoch eine Protestkundgebung nach einer Drohnenattacke der türkischen Armee, bei der in der nord- und ostsyrischen Autonomieregion Rojava drei kurdische Politikerinnen ermordet wurden, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF am Donnerstag abend meldete. Der faschistische Mob, bestehend aus Anhängern der »Grauen Wölfe« und Mitgliedern des AKP-nahen Moscheeverbandes »Türkisch-islamische Union in Österreich« (ATIB), hatte sich durch eine Demonstration von Frauen der linken »Föderation der ArbeiterInnen und Jugendlichen aus der Türkei in Österreich« (ATIGF) provoziert gefühlt und versucht, diese zu stören. Die ATIB ist das österreichische Äquivalent des staatlichen türkischen Moscheeverbandes »Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion« (DITIB) in Deutschland.

Wie der Journalist Michael Bonvalot auf seinem Blog am Donnerstag berichtete, zogen sich die Teilnehmerinnen nach den Attacken in das linke Zentrum Ernst-Kirchweger-Haus (EKH) zurück. Dort haben mehrere kurdische, türkische und linke Vereine und Initiativen ihre Räumlichkeiten. Hunderte Faschisten kamen anschließend bis vor das EKH, belagerten das Gebäude, riefen religiöse Parolen und zeigten unter anderem den rechten »Wolfsgruß«. Linke Demonstranten vertrieben die Faschisten, die weiter Richtung Hauptbahnhof zogen.

Am Donnerstag riefen linke Gruppen erneut zu Protesten auf, um ein Zeichen gegen die Angriffe auf Demonstranten und das Zentrum zu setzen. Auch hier kam es zu Provokationen von seiten der türkischen Faschisten. Am Abend kamen abermals Hunderte von ihnen vor dem EKH zusammen. Sie versuchten die Türen aufzubrechen, warfen Flaschen, Brandsätze und Steine auf das Gebäude. An einer Stelle des Dachs soll ein Feuer ausgebrochen sein, so Bonvalot in einem weiteren Artikel am Donnerstag.

Von den Attacken betroffen waren auch die Räume der linken »Föderation demokratischer Arbeitervereine« (DIDF), deren Mitglieder die Faschisten mit Fahnenstangen zurückdrängten. Gegenüber jW sagte ein Vereinsmitglied, dass die Angriffe schon bei der 1.-Mai-Kundgebung angefangen hätten, weil kurdische Musik gespielt worden sei und Alkohol getrunken wurde. Diese Gruppe habe sich im migrantisch geprägten 10. Wiener Bezirk Favoriten zu Ordnungswächtern erklärt und werde dabei direkt von der türkischen Regierung unterstützt. Die Aktivistin kritisiert: »Wir sind gegen die Spaltung der Arbeiterklasse entlang kultureller und religiöser Differenzen, wie sie von österreichischen Medien gerade dargestellt wird. Es handelt sich um einen gezielten politisch organisierten Angriff von Rechten auf Linke mit transnationaler Dimension«. Für das Wochenende sind weitere Kundgebungen, Podiumsdiskussionen und Podcasts als Protest gegen die Angriffe geplant.