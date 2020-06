»Sie zerstören Spiele«

Tilo Wiedensohler/camera4/BBL/pool/dpa »Wir haben unser Maximum erreicht«: Luke Sikma von Alba Berlin (M.) und Hans Brase von MHP Riesen Ludwigsburg (r.) kämpfen um den Ball (15.6.2020)

Pokalsieger 2020 hierzulande sind sie schon, Deutscher Meister können sie in den beiden Finalspielen am Freitag und Sonntag werden: die Basketballer von Alba Berlin. Die Albatrosse setzten sich in den beiden Halbfinalspielen gegen die EWE Baskets Oldenburg durch, der Finalgegner MHP Riesen Ludwigsburg gegen Ratiopharm Ulm.

Alba ist ungeschlagen ins Finale des Meisterschaftsturniers in München eingezogen. Seit dem 6. Juni wird dort der Titel der Basketballbundesliga (BBL) nach dem pandemiebedingten Saisonabbruch Mitte März ausgespielt. In einem dreiwöchigen Miniaturformat, zehn von 17 Bundesligisten, ohne Publikum.

Die Finalrunden gehen mit Hin- und Rückspiel über das Parkett. In der Vorschlussrunde bezwangen die Riesen aus Ludwigsburg die Ulmer nach einem 77:77-Remis im Rückspiel am Dienstag mit 94:85. Nach einem Finaleinzug sah es zwischenzeitlich nicht aus. Die Ulmer, die nach der Unterbrechung der regulären Spielzeit nur Tabellenzehnter waren, zogen in der ersten Halbzeit mit 33:20 davon, konnten einen Vier-Punkte-Vorsprung mit in die Halbzeitpause nehmen. Der reichte indes nicht. Der Ludwigsburger »Unterschiedspieler« hieß Marcos Knight und ist für den Spielaufbau zuständig. Knight steuerte 26 Punkte bei. Das Rezept für den Sieg war denkbar simpel: »Es war eine Teamleistung, jeder hat gut gespielt«, sagte Knight im Anschluss an die Partie.

Wenig Mühe hatte Alba mit den Oldenburgern im doppelten Halbfinale. Bereits der Hinspielsieg mit 92:63 deutete auf einen Klassenunterschied hin. »Die Albatrosse hatten heute einfach mehr Sprit im Tank«, sagte Oldenburgs Spielmacher Braydon Hobbs auf der Pressekonferenz nach der ersten Begegnung am Montag abend. Center Rasid Mahalbasic konstatierte bei Magenta Sport: »Wir haben unser Maximum erreicht.« Die Berliner seien »physischer« gewesen, sagte Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic nach dem siebten Spiel innerhalb von zwei Wochen für beide Teams. »Zwei Tage sind für uns wenig zur Regeneration.«

Folgerichtig blieb eine Revanche im Rückspiel am Mittwoch abend aus: Am Ende stand für Alba ein 81:59 auf der Anzeigentafel. »Es war wichtig, dass wir im Rhythmus geblieben sind«, sagte Berlins Nationalspieler Johannes Thiemann bei Magenta Sport – und warnte sogleich vor der Stärke des Finalgegners, seines früheren Klubs: »Auf Ludwigsburg freut man sich nie.« Dem finalen Kontrahenten Respekt zu zollen ist üblich, Alba-Geschäftsführer Marco Baldi tat das dann auch demonstrativ: »Ludwigsburg wird uns nicht spielen lassen, sie zerstören Spiele, das können sie sehr gut.« Mehr noch: Sie gingen erfahrungsgemäß ohne Rücksicht auf eigene Verluste zu Werke. Ludwigsburgs Coach John Patrick wollte sich da nicht lumpen lassen, lobte Alba seinerseits vor dem Saisonabschluss in höchsten Tönen. »Sie (die Albatrosse, Anm. jW) haben so viele Waffen, bestimmt zehn Leute, die 20 Punkte machen können.«

Unterdessen wirken die Turniergastgeber von Noch-Meister Bayern München nach dem frühen Aus im Viertelfinale gegen die Ludwigsburger zerknirscht. Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic teilte am Mittwoch auf der Vereinshomepage mit, erst dann mit der neuen Bundesligasaison beginnen zu wollen, wenn wieder Publikum in der Halle zugelassen ist. Die Münchner werden »alles dafür tun, dass der Start möglichst erst erfolgt, wenn uns auch wieder Zuschauer unterstützen können«, erklärte er. Der frühere Alba-Spieler Pesic nannte den saisonalen Abschluss eine »krachende sportliche Niederlage« und unterm Strich die Spielzeit in Liga, Euroleague und Pokal einen »Rückschlag«.

Fest steht bereits jetzt: Erstmals seit zehn Jahren kommt der neue Meister nicht aus Bayern, weder aus München noch aus Bamberg. Für die Riesen aus Schwaben wäre es der erste Meistertitel der Klubgeschichte, für Alba nach 2008 der insgesamt neunte.