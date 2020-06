Nachweis nötig

Guido Kirchner/dpa

Ausgerechnet ein Bundeswehr-Angehöriger nimmt in Oelde (Kreis Warendorf) bei einer älteren Einwohnerin einen Abstrich für den Test auf Coronaviren. Wegen des Infektionsausbruchs beim Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück können sich Menschen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf nicht mehr uneingeschränkt im Bundesgebiet bewegen und etwa in den Urlaub fahren: In mehreren Regionen im In- und Ausland wird ein negatives Testergebnis von ihnen gefordert. Bundesweit gibt es im Moment laut Robert-Koch-Institut rund 6.350 aktive bekannte Coronainfektionen.(dpa/jW)