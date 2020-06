Köln. Die Handballbundesliga (HBL) startet am 1. Oktober in ihre Saison 2020/21. Das gab das HBL-Präsidium am Mittwoch bekannt. Die Entscheidung wurde in Abstimmung mit den Klubs der ersten und zweiten Liga getroffen. Da es wegen des vorzeitigen Saisonabbruchs im April keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger gibt, wird die neue Spielzeit mit 20 statt wie bisher mit 18 Klubs durchgezogen. Daraus ergeben sich 38 anstatt 34 Spieltage. (sid/jW)