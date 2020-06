Der klassische Eiermann

imago/Manfred Segerer Mehr als Museumsstücke: Schreibtische samt -geräten

Klaus Siblewski, Lektor, Autor und Professor am Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim, hat für sein neues Buch »Es kann nicht still genug sein« mit Schriftstellern über ihre Schreibtische gesprochen. Gleich im ersten Kapitel erfährt der geneigte Leser, dass manche Autoren sogar zwei Schreibtische ihr eigen nennen – aber dann doch lieber woanders schreiben. Im gemütlichen Sessel zum Beispiel. So wie der Lyriker Jan Wagner, der zwar am Tisch übersetzt, sich aber ansonsten für seine ein, zwei monatlich zu schreibenden Gedichte lieber im Sitzmöbel fläzt, »in einem angenehmen Zwischenzustand – zwischen Bett und Schreibtisch sozusagen«.

Ansonsten erfahren wir, dass er auch in Cafés, Zügen oder Flugzeugen an seinen Werken arbeitet. Was er dazu benötigt? Ein Notizbuch auf jeden Fall. Und ab und zu Spaziergänge, um Blockaden zu lösen. Auf einem seiner Schreibtische – dem kleineren »schönen runden« aus Holz – befindet sich eine Remington-Schreibmaschine. Der andere, ein »klassische(r) Eiermann-Schreibtisch«, bietet Platz für einen Ablagekorb mit Entwürfen, Notizen, fertigen Texten, Planungsbögen, Mappen, Fahrkarten, Verträgen und Korrespondenzen sowie für eine Tasse voller Schreibgeräte und ein Telefon. Neben diesem Hauptschreibtisch stehen Schachteln mit Manuskriptseiten, auch eine Pinnwand mit Zeitungsartikeln, Fotos und anderen Bildern darf in diesem Ensemble nicht fehlen. Wagner schreibt am liebsten abends und starrt dabei in den Himmel. Dabei benutzt er ausschließlich schwarze Stifte: »Ich weigere mich, mit Blau zu schreiben. (…) Weil es Schwarz sein muss. Sonst wird es nichts.«

Das liest sich ungemein amüsant und ist nicht weniger informativ, denn Siblewski kann nicht nur gut zuhören, sondern auch kluge Fragen stellen. Wir erfahren dadurch viel über die interviewten Autoren, über ihre Vorgehensweise beim Schreiben und ihre sonstigen Vorlieben. Manches mag einem bekannt vorkommen, anderes merkwürdig. Die ein oder andere Ausführung mag einen inspirieren, ein Verfahren selbst auszuprobieren, zur Anregung der eigenen Kreativität. Oder sie beruhigt einen, wenn man die eigene, vermeintlich chaotische, Arbeitsweise künftig mit mehr Nachsicht zu betrachten vermag.

Siblewski hat mit zehn Autorinnen und Autoren gesprochen, darunter Hanns-Josef Ortheil, Ingo Schulze, David Wagner, und – als Höhepunkt und krönenden Abschluss gewissermaßen – mit Friederike Mayröcker. Deren Schreibtisch scheint legendär zu sein und wird in den vorherigen Interviews von mehreren Kollegen ehrfürchtig erwähnt.

In dem Band gibt es von jedem Schreibtisch auch ein Foto. Nur Mayröckers ist auf dem Bild nicht zu sehen, denn er ist von einem riesigen Papierstapel bedeckt, einem Papierberg, einem Gebirge. Es ist zu hoffen, dass dieser Schreibtisch dereinst unverändert in einem Jandl- und Mayröcker-Museum zu sehen sein wird, das aus den beiden, sich in einem Haus befindlichen Wohnungen des Autorenpaars bestehen sollte (möge dieser Tag noch lange hin sein). Wien wäre um eine weitere Attraktion reicher. Im Museumsshop ist dann hoffentlich dieses vergnügliche Buch zu erwerben.