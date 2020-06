Menschenkette zum Schutz von Dörfern

Anlässlich der RWE-Jahreshauptversammlung am 26. Juni protestieren das Bündnis »Alle Dörfer bleiben« und Fridays for Future mit einer Menschenkette gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung. Dazu teilte das Bündnis am Mittwoch mit:

Hunderte von Menschen werden eine rote Linie von Hochneukirch bis zum bedrohten Dorf Keyenberg am Tagebau Garzweiler bilden. Die Aktion steht am Anfang einer Woche des Widerstands, in der Umweltverbände und andere Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegungen bundesweit ihre Kritik an dem Kohlegesetz deutlich machen. Dazu wird es um neun Uhr am Rande des Tagebaus Garzweiler eine Pressekonferenz geben.

Britta Kox vom Bündnis »Alle Dörfer bleiben« kommentiert: »Das Kohlegesetz droht eine Mehrfachkatastrophe zu werden: für das Klima, die Dörfer am Tagebau, die öffentlichen Kassen und die Demokratie. Sollte es in dieser Form verabschiedet werden, erzeugt die Bundesregierung schweres Unrecht zu Lasten der Menschen in den Dörfern und des Klimas. Das werden wir nicht zulassen!«

David Dresen aus dem bedrohten Dorf Kuckum kritisiert: »CDU und SPD wollen mit den Kohlekonzernen Geheimverträge abschließen, um späteren Regierungen die Möglichkeit zu nehmen, dringend nötige klimapolitische Korrekturen vorzunehmen. Durch die Aussicht auf milliardenschwere ›Entschädigungen‹ aus Steuergeldern drohen die Kraftwerke sogar länger zu laufen, als es ohne das Gesetz rentabel wäre. Unvorstellbar, dass ein solcher Gesetzesentwurf in einer Demokratie überhaupt auf dem Tisch liegt.«

Der europapolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke, Andrej Hunko, kritisierte am Mittwoch die Investitionen der Regierung in die EU-Migrationsabwehr:

Ich sehe den deutschen Einstieg beim International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) äußerst kritisch. Das Institut hat sich der europäischen Migrationsabwehr verschrieben, jetzt will das Bundesinnenministerium dort Ziele und Strategien mitbestimmen. In Tunesien führt das ICMPD beispielsweise Projekte zur ›Verhinderung irregulärer Migration‹ mit der militärisch ausgebildeten Grenzpolizei durch.

Das ICMPD gibt sich als Thinktank aus, ich sehe darin eher eine Beratungsfirma, die Geld und Kompetenzen von der Europäischen Union erhält. Für jährlich 210.000 Euro sichert sich die Bundesregierung nun ein Stimmrecht in der politischen Steuerungsgruppe. (…) Bei der Mitarbeit im ICMPD geht es dem Bundesinnenministerium aber um den Ausbau der Festung Europa.

Am Montag tauchten in zahlreichen Städten umgestaltete Werbeplakate auf, auf denen die Politik der Unionsparteien parodiert wird. Damit kritisieren Aktivisten von »Ende Gelände« die Haltung der Parteien unter anderem zu den Themen Klimaschutz, Waffenhandel und Rassismus.

Dazu Kim Solievna, Pressesprecherin von »Ende Gelände«: »Wir sehen, dass nichts passiert – trotz der Chance eines Umbruchs in einer Zeit, in der es gesellschaftlicher Konsens ist, dass Solidarität, Klimaschutz und ein Stopp des Wachstumszwangs notwendig sind. Die Kultur von Egoismus, Nationalismus und Patriarchat, für die die Unionsparteien stehen, blockiert den Weg in die Zukunft.«