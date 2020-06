Station einer Spitzelkarriere

Enthüllungen zu V-Leuten

In den Enthüllungen über den Einsatz von V-Leuten in Nordrhein-Westfalen stellt die »Causa Pietsch« keinen Einzelfall dar. So sei in diesem Zusammenhang an die sich bis heute hartnäckig haltenden Gerüchte über eine mögliche V-Mann-Tätigkeit des Dortmunder Polizistenmörders Michael Berger erinnert, der im Jahr 2000 drei Beamte erschoss und sich danach selbst tötete. Vorwürfe, denen zufolge auch Berger im Dienst der Inlandsgeheimdienste gestanden haben könnte, wurden bis heute von den Behörden nicht glaubwürdig ausgeräumt. Eine parlamentarische Anfrage des früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Erich G. Fritz, die dieser im Nachgang an die Tat stellte, wurde aus angeblichen Sicherheitsbedenken – Stichwort: Staatswohlgefährdung – nicht beantwortet.

Dass es mittlerweile überhaupt zu öffentlichen Debatten über den Einsatz von V-Leuten kommt, ist Folge der kontinuierlichen Serie von Enthüllungen, für die die Inlandsgeheimdienste geflissentlich selbst Sorge tragen. Besonders der mörderische NSU-Terror, der ohne die Alimentierung der Neonaziszene durch die Geheimdienste überhaupt nicht möglich gewesen wäre, dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Allein der schwerkriminelle und mehrfach verurteilte Neonazikader und V-Mann Tino Brandt strich in der sogenannten Nachwendezeit über 200.000 D-Mark an Spitzelhonoraren ein und baute damit unter anderem die faschistische Gewalt- und Terrorszene mit auf. Ein entscheidender Schlag gegen die in der Bundesrepublik aktive Neonaziszene gelänge unter Umständen dann, wenn sämtliche Inlandsgeheimdienste endlich zerschlagen würden. (bern)