Tönnies im Visier

imago images/RHR-Foto »Die gesamte Saison ist eine moralische Bankrotterklärung«. Selbst die Schalke-Fans haben langsam genug (Protestaktion in Gelsenkirchen, 23.6.2020)

Bei Fußballbundesligist Schalke 04 spitzt sich der Konflikt zwischen den Fans und der Klubführung um den Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies immer weiter zu. Die Ultras Gelsenkirchen kritisierten am Montag in einer auf ihrer Homepage veröffentlichten Stellungnahme die Vereinsverantwortlichen aufs schärfste. Zudem riefen mehrere Fanorganisationen für den letzten Bundesligaspieltag zu einer Demonstration gegen Missstände beim Traditionsklub auf.

Während die »Knappen« am Sonnabend um 15.30 Uhr beim SC Freiburg antreten, soll eine Menschenkette rund um das Vereinsgelände am Berger Feld gebildet werden. Die Aktion steht unter dem Motto »Schalke ist kein Schlachthof! Gegen die Zerlegung unseres Vereins«. Die Hygienebestimmungen sollen dabei beachtet werden. Laut Aufruf wollen die Fans damit »für die Einhaltung des Leitbilds und die Mitbestimmung und gegen Rassismus und Ausgrenzung« protestieren, sowie »Solidarität mit den Mitarbeitern des S 04« zeigen.

Die Demonstration richtet sich gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden und milliardenschweren Fleischunternehmer Tönnies, der zur Zeit wegen des massenhaften Coronavirusausbruchs in seiner Firma in Rheda-Wiedenbrück stark in der Kritik steht. Schon im August 2019 hatte er mit rassistischen Äußerungen über Afrikaner für enorme Empörung gesorgt. Im Visier der Fans sind auch die verbliebenen Vorstände Alexander Jobst und Jochen Schneider wegen ihres Agierens während der Coronakrise.

In der Erklärung der Ultras vom Montag heißt es: »So unglaublich es derzeit scheint, die elementaren Probleme unseres Vereins liegen nicht auf dem Platz«, und weiter: »Die gesamte Saison ist eine moralische Bankrotterklärung. Ein Ausverkauf der Schalker Werte, die zu Marketingzwecken zwar gern benutzt, ansonsten aber mit Füßen getreten werden.« Der Verein verliere zunehmend an »Glaubwürdigkeit und Identifikation«. Selten habe Schalke 04 »ein katastrophaleres Bild abgegeben«. Die mit rund 1.000 Mitgliedern größte und einflussreichste Einzelfangruppierung kritisiert in ihrer Stellungnahme explizit den Ehrenrat, den öffentlichen Umgang mit der finanziellen Situation, das Gebaren des Aufsichtsrates und den Umgang mit den »Schalker Werten«.

Für größten Unmut unter den Schalke-Fans sorgt nicht die sportliche Talfahrt des Teams von Trainer David Wagner in der Rückrunde, sondern der ihrer Meinung nach unfaire Umgang mit Karteninhabern, die ihren Anspruch auf teilweise Rückzahlung der bereits entrichteten Ticketgelder mit einem Härtefallantrag begründen sollten. Hinzu kommt die Kündigung von 24 geringfügig Beschäftigen im Fahrdienst der Nachwuchsabteilung Knappenschmiede. »Ehrenamtler, die 60 Euro Aufwandsentschädigung im Monat erhalten, wurden vor die Tür gesetzt. Busfahrer, die für 450 Euro im Monat den Fahrdienst für die Jugendspieler übernehmen, wurden ebenfalls entlassen – darunter Rentner und Schwerbehinderte. (…) Die Spieler verzichten auf einen Teil ihres Gehalts, die Fans auf die Rückerstattung der Tickets, um so Kündigungen vermeiden zu können. Und dann schmeißt der Verein die Geringverdiener als erstes raus?«, heißt es in dem Schreiben.

Während der pandemiebedingten Bundesligapause habe der vergleichsweise reiche Verein zudem in kürzester Zeit »finanziell am Abgrund« gestanden. Die erschreckende wirtschaftliche Situation müsse »schonungslos aufgearbeitet« und den Mitgliedern offengelegt werden. Davon solle die durch Tönnies befeuerte Diskussion um die geplante Ausgliederung der Profiabteilung nur ablenken. Dessen Pläne sind für die Fans ein rotes Tuch, weil der Klub damit abhängig von weiteren Investoren wird. Schalke drücken 200 Millionen Euro Schulden. In der Vergangenheit festigte der seit 2001 amtierende Unternehmer seine Macht auch dadurch, dass er Finanzlöcher mit eigenem Geld stopfte. Das könnte nun schwieriger werden, zumal sein Unternehmen angesichts von über 1.500 Coronafällen unter den 6.140 Mitarbeitern ins Schlingern gerät.

Die Ultras fordern derweil, dass sich der Verein zur neuen Saison »wieder auf sein Leitbild zurückbesinnen und seiner darin enthaltenen sozialen Verantwortung gerecht werden« müsse. Wer die »Schalker Werte« nicht lebe, müsse den Verein verlassen – eine unverhohlene Rücktrittsforderung an Tönnies und Co.