Die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston erhält den mit 100.000 Euro dotierten Gerda-Henkel-Preis. Die 69jährige Forscherin gehöre zu den weltweit renommiertesten Vertretern ihres Fachs, erklärte die Gerda-Henkel-Stiftung am Dienstag in Düsseldorf. Daston war bis 2019 insgesamt 24 Jahre lang Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören etwa Objektivität und Rationalität. Der Preis wird alle zwei Jahre für Forschung auf dem Gebiet der historischen Geisteswissenschaften verliehen. (dpa/jW)