»Die linken Parteien in die richtige Richtung bringen«

Paul Zinken/dpa Aktivisten von »Aufstehen« beim »Aktionstag Bunte Westen« in Nordrhein-Westfalen (16.2.2019)

Die SPD-Spitze stellt sich neu auf, in der Partei Die Linke werden Strategien für die Regierungsbeteiligung erörtert – es scheint, als würde »Rot-Rot-Grün« im Bund zumindest in der Theorie wahrscheinlicher. Wozu braucht es da noch die Sammlungsbewegung »Aufstehen«, um für diesen Weg zu werben?

Wir wollen nicht, wie die SPD und Die Linke, für ein oder zwei Euro mehr Mindestlohn kämpfen, sondern die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in diesem Land grundsätzlich verändern. Dafür braucht es eine Sammlungsbewegung, die alle linken Kräfte bündelt und die linken Parteien im Parlament in die richtige Richtung bringt.

Sie sind vergangene Woche neben anderen neu in den Vorstand gewählt worden und waren früher jahrelang für die SPD aktiv. Wie sind Sie zu »Aufstehen« gekommen?

Ich bin dort seit anderthalb Jahren aktiv, nachdem ich zuvor nach zwölf Jahren aus der SPD ausgetreten war. Meine Verantwortung ist jetzt eine andere, als die, die ich einstmals als Stadtrat in der Kommunalpolitik in Aschersleben in Sachsen-Anhalt oder als Vorsitzender einer Ortsgruppe hatte. Ich habe mich zwar von der SPD entfremdet, würde mich aber immer noch als Sozialdemokrat bezeichnen. Mir hat der Schwung gefallen, den die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zum Start der Bewegung 2018 ausgelöst hat. Immerhin haben sich in der Folgezeit 150.000≈Menschen als Unterstützer registriert. Es gab aber keinen wirklichen Plan, den man umsetzen wollte.

Gibt es den jetzt?

Damals hatten sich alle mit Sahra Wagenknecht und Oskar Lafontaine identifiziert. Beide unterstützen die Bewegung auch heute noch. Nachdem sie sich etwas zurückgezogen hatten, entstand ein politisches Vakuum. Die Menschen, die sich in Berlin, Hamburg, München und anderen Städten versammelt haben, wollen die Bewegung nun aktiv mitgestalten. Im neuen Vorstand wollen wir anregen, wie sie sich miteinander vernetzen können.

Da Sie sich als Sozialdemokrat sehen: Warum sind Sie nicht weiterhin in der SPD aktiv?

Aus meiner Sicht hat die SPD keine klar erkennbare Haltung. Wenn Sie in einer Partei sind, denken Sie dauernd an den Kompromiss. Wir als außerparlamentarische Bewegung wollen zuspitzen, durch Aktionen Menschen mit ihren sozialen, friedenspolitischen oder ökologischen Forderungen auf die Straße bringen und dafür streiten.

Viele kritisieren seit der Gründung von »Aufstehen« den Versuch, eine Bewegung von oben zu initiieren. Passend dazu stand mit Wagenknecht eine prominente Berufspolitikerin an der Spitze. Wie soll daraus eine Basisbewegung werden?

Das klingt ja so, als könne Sahra Wagenknecht nicht auch eine basisbewegte Frau sein. Unabhängig davon werden wir jetzt gemeinsam bestimmen, wie sich die Bewegung weiterentwickelt. Oskar Lafontaine wird dabei keine Vorgaben machen, sondern den Aktiven als Begleiter zur Seite stehen.

Wie wollen Sie neben den jungen Bewegungen und deren klaren Inhalten bestehen, wie »Ende Gelände«, »Fridays for Future« oder »Rheinmetall entwaffnen«?

Bei uns steht die soziale Frage im Vordergrund. Das Hartz-IV-System und die damit verbundenen Sanktionen müssen überwunden werden, damit Menschen nicht mehr in den Jobcentern gedemütigt werden. Wir stehen solidarisch hinter den Beschäftigten und streben wieder Flächentarifverträge an. Wir wollen keinen Rentenkompromiss, keine Erhöhung des Renteneintrittsalters, sondern gerade in Zeiten von Corona ein solidarisches Miteinander von Jung und Alt.

Angenommen, nächstes Jahr stellen Kanzler Robert Habeck, Innenministerin Saskia Esken und Außenminister Gregor Gysi den gemeinsamen Koalitionsvertrag vor: Wie würden Sie feiern?

Ich weiß nicht, wie der dann aussehen würde. Zudem wird diese Bewegung es sich nicht zur Aufgabe machen, einen Koalitionsvertrag dieser drei Parteien zu bejubeln. Wir werden dauerhaft den Finger in die Wunde legen, um Verbesserungen zu bewirken.