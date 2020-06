Angst machen

Lincoln. In der Garage des derzeit einzigen schwarzen Nascar-Fahrers Bubba Wallace an der Rennstrecke Talladega Superspeedway im US-Bundesstaat Alabama ist ein Galgenstrick gefunden worden. Die Veranstalter der Motorsportserie teilten am Sonntag abend (Ortszeit) mit, sie würden »diese abscheuliche Tat sehr ernst nehmen«. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Wallace, der sich in der »Black Lives Matter«-Bewegung engagiert, twitterte: »Wie meine Mutter mir heute sagte: ›Sie versuchen nur, dir Angst zu machen.‹« Er lasse sich nicht einschüchtern. Mitte Juni hatte die Rennserie die Kriegsflagge der Südstaaten als Symbol des Rassismus bei ihren Veranstaltungen verboten. Wallace hatte sich dafür eingesetzt. (dpa/jW)