Brandos Stimme

Der Schauspieler Claus Biederstaedt (91) ist tot. Biederstaedt war in den 1950er Jahren berühmt geworden mit Filmen wie »Charleys Tante« mit Heinz Rühmann und »Feuerwerk« mit Romy Schneider. In den 1960er und 1970er Jahren wirkte Biederstaedt in mehr als 200 TV-Produktionen mit, etwa Serien wie »Derrick«, »Die Schwarzwaldklinik« oder »Der Alte«. Als Synchronsprecher lieh er Hollywood-Größen wie Marlon Brando und Paul Newman seine Stimme. (dpa/jW)