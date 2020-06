Schiffbranche wähnt sich krisensicher

Markus Scholz/dpa Nach herben Rückschlägen in der Rezession wähnen sich deutsche Schiffbauer zukunftssicher. Hamburger Werft Blohm und Voss (10.5.2020)

Ende April kommenden Jahres, so verkündete es jüngst der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, sollen in Rostock »die Weichen für eine erfolgreiche deutsche maritime Wirtschaft« gestellt werden – bei der mittlerweile zwölften »Nationalen Maritimen Konferenz« (NMK) der Kanzlerin. Zwei Jahre zuvor hatte die NMK zur Überraschung vieler erstmals nicht an der Küste getagt, sondern tief im Süden der Republik, in Friedrichshafen; und das hatte einen triftigen Grund: Denn zur »maritimen Wirtschaft« zählen im industriellen Bereich vor allem die überwiegend mittelständischen Betriebe der sogenannten maritimen Zulieferer – und die bilden, Laien verblüfft es immer wieder, eine überwiegend küstenferne Branche.

Nach Angaben der IG Metall arbeiteten 2019 im deutschen Schiffbau 103.359 Menschen – 62 Prozent davon entfielen auf die Zulieferer, heißt es. Deren Branchenorganisation, der »Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau« (VDMA), bezifferte in seinem jüngst für 2019 vorgestellten Jahresbericht die Beschäftigtenzahl auf 64.500. Noch ein Vergleich: Deutsche Werften machten im vergangenen Jahr rund 5,7 Milliarden Euro Umsatz, die Schiffbauzulieferer vermeldeten mit 11,1 Milliarden Euro knapp doppelt so viel. Aber nur 34 Prozent davon entfallen auf die fünf Küstenländer, hingegen je 24 Prozent – und damit zusammen knapp die Hälfte – auf Bayern und Baden-Württemberg. Und: Laut einer Studie der Hans-Böck­ler-Stiftung liegt der »Anteil der Zulieferindustrie an der Wertschöpfung im Schiffbau (…) bei rund 70 Prozent«, denn die Werften hätten in den vergangenen Jahrzehnten »kontinuierlich ihre Fertigungstiefe reduziert« und dabei »wesentliche Tätigkeiten ausgelagert«. Während die IG Metall die unter Werkverträgen oder in Leiharbeit Beschäftigten auf den Werften ziemlich genau mit knapp 21.000 beziffert, gibt es für die Zuliefererbetriebe hierzu keine belastbaren Zahlen. Es fällt allerdings auf, dass der VDMA zeitgleich mit dem Jahresbericht der maritimen Zulieferer auch eine Pressemitteilung verbreitet, in der »ein faktisches Verbot von Werkverträgen (…) in aller Deutlichkeit« abgelehnt wird.

Insgesamt zeigt sich die Branche sowohl »zufrieden« mit dem vergangenen Jahr als auch zuversichtlich für die nahe Zukunft. Zwar habe die Coronakrise für einen Dämpfer gesorgt, aber die Produktion sei »fast ohne Unterbrechungen weitergelaufen«. Sorgen bereite aktuell nur die Kaufzurückhaltung der Kunden. Allerdings setzen die Zulieferer hier zugleich auf die politischen Unterstützungsmaßnahmen wie etwa die Ausweitung der steuerlichen Forschungsförderung: Das betrifft klimaneutrale Antriebe sowohl für neue Schiffe als auch als Nachrüstung, es geht aber auch um die beschlossene vorgezogene Flottenerneuerung für Behördenschiffe und andere öffentliche Aufträge. Zudem rechnet sich die Branche Chancen aus im Zuge des geplanten Ausbaus der Offshore-Windindustrie sowie der jüngst vorgestellten »Nationalen Wasserstoffstrategie«.

Was immer die bundesdeutsche Politik aktuell oder bei der nächsten NMK den maritimen Zulieferern an Optionen bietet, die nationale Komponente ist nur ein kleinerer Teil des Geschäfts: Bezogen auf 2019 berichtet der VDMA, die Exportquote liege bei 75 Prozent. Auslandsaufträge kommen vor allem aus Asien mit einem Anteil von knapp 34 Prozent, gefolgt vom EU-Ausland mit gut 31 Prozent. Übrigens, auch das ist »Globalisierung«: Deutschen Schiffbauern macht es Angst, deutsche Schiffbauzulieferer stimmt es – bislang noch – froh. Denn letztere profitieren davon, dass aus China immer mehr Aufträge kommen, weil dortige Werften immer mehr höherwertige Schiffstypen liefern, bislang Schwerpunkt hiesiger Schiffbauer.