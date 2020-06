Verdi: Lufthansabeschäftigten Zukunftsperspektiven bieten

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle hat am Montag mit Blick auf die bevorstehende Aktionärsversammlung bei Lufthansa ihre Besorgnis über die Zukunft der Beschäftigten ausgedrückt:

Das Überleben des Unternehmens liegt für die Beschäftigten im Fokus. Eine Insolvenz würde die Beschäftigtenstrukturen der Lufthansa zerstören und das öffentliche Vertrauen in die Lufthansa nachhaltig beschädigen. Mit der staatlichen Hilfe können Arbeitsplätze erhalten und Einkommen gesichert werden. Deshalb ist das Rettungspaket von großer Wichtigkeit für Beschäftigte, aber auch für Lufthansa. Verdi verhandelt aktuell konzernweit für die Beschäftigten tarifvertragliche Lösungen. Man ist in den vergangenen Verhandlungsterminen in einem konstruktiven Austausch zu der Frage gewesen, welchen Beitrag die Beschäftigten zur Krisensituation des Konzerns beitragen können. Gleichzeitig erwartet Verdi Absicherung und Schutz für die Beschäftigten. Diese Gespräche sind jedoch von der bevorstehenden Entscheidung der Aktionäre überschattet worden. Die Lufthanseaten arbeiten seit Jahrzehnten loyal und zuverlässig. Sie verdienen Sicherheit und eine klare Zukunftsperspektive. Dass sie so lange in einer derart existenzbedrohenden Unsicherheit gehalten werden, ist für sie unerträglich.

Initiativen von Atomkraftgegnern, unter anderem Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, protestierten am Montag gemeinsam gegen Uranmüllexporte und teilten dazu mit:

Mehrere Anti-Atomkraft-Initiativen sowie der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz protestieren heute gegen den Start eines neuen Uranmüllzugs mit rund 600 Tonnen abgereichertem Uranhexafluorid (UF6) von der Urananreicherungsanlage (UAA) Gronau via Amsterdam nach Russland. Die DB-Transportlok traf gegen 9.35 Uhr an der UAA Gronau ein, wo bereits seit 8 Uhr eine Mahnwache stattfand. Weitere Kundgebungen sind in Münster, Hiltrup und Hamm angemeldet:

Für Dienstag und Mittwoch erwarten die Anti-Atomkraft-Initiativen zudem zwei zusätzliche Lkw-Konvois mit weiteren 300 Tonnen abgereichertem UF6, die von Gronau via Enschede über die Autobahn direkt zum Verladehafen von Amsterdam fahren, um gemeinsam mit dem Bahntransport nach St. Petersburg verschifft zu werden. Zielort ist die russische Atomfabrik Novouralsk.

Anfang letzter Woche forderten 47 russische, niederländische und deutsche Umweltorganisationen und Anti-Atomkraft-Initiativen in einem Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den sofortigen Stopp der Uranmüllexporte von der Urananreicherungsanlage Gronau nach Russland. Schon in den vergangenen Monaten gab es dazu in Russland, den Niederlanden und in Deutschland immer wieder Protestaktionen. Nun wurde jedoch bekannt, dass Urenco offensichtlich mit Billigung der Bundesregierung die Genehmigung für zusätzliche zehn Uranmülltransporte bis 2023 erhalten hat.

»Die fortgesetzten Uranmüllexporte von der deutschen Urananreicherungsanlage in Gronau zur billigen Entsorgung in Russland sind unmoralisch und verwerflich. (…) Wir fordern den sofortigen Stopp der Uranmüllexporte von Gronau nach Russland – und damit verbunden die sofortige Stilllegung der Urananreicherungsanlage in Gronau,« so Udo Buchholz vom Arbeitskreis Umwelt (AKU) Gronau und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Bürger­initiativen Umweltschutz (BBU).