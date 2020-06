Fortschrittspartei vorn

REUTERS/Marko Djurica Serbiens Präsident Aleksandar Vucic im Hauptquartier der Serbischen Fortschrittspartei in Belgrad (21.6.2020)

Ein Ergebnis wie angekündigt: Die rechte »Serbische Fortschrittspartei« (SNS) hat am Sonntag die Parlamentswahlen mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Mehr als 62 Prozent der Wähler machten ihr Kreuz bei der Liste, die den Namen des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic trug. Damit wird die Partei 187 Abgeordnete in die 250 Sitze umfassende Skupstina in Belgrad entsenden. Zweitstärkste Kraft wurde die ebenfalls regierende Serbische Sozialistische Partei (SPS) von Außenminister Ivica Dacic. Sie erhielt rund zehn Prozent der Stimmen und damit 32 Sitze. Über die kurz vor der Abstimmung noch von fünf auf drei Prozent herabgesetzte Hürde für den Parlamentseinzug schaffte es nur noch die »Serbische Patriotische Allianz« des ehemaligen Wasserballprofis und derzeitigen Bürgermeisters der Gemeinde Neubelgrad, Aleksandar Sapic. Er bekam 4,2 Prozent der Stimmen, dies bedeutet zwölf Parlamentsmandate. Die restlichen Sitze gehen an die Vertreter der nationalen Minderheiten.

Freude herrschte am Wahlabend nicht nur in den Parteizentralen der Gewinner in Belgrad, sondern auch in Brüssel. Der bei der EU für Erweiterung verantwortliche Kommissar Oliver Varhelyi erklärte am Sonntag über den Kurznachrichtendienst Twitter, es sei »ein wichtiger Tag für Serbien«. Falls die liberale Opposition, die die Wahl boykottiert hatte, darauf gehofft haben sollte, von der EU unterstützt zu werden bei dem Versuch, die Abstimmung im Nachhinein für ungültig erklären zu lassen, wurde sie von dem ungarischen Politiker enttäuscht: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der neuen Regierung bei Reformen im Zusammenhang mit der EU.« Varhelyi betonte, man sei verpflichtet, »Serbien dabei zu helfen, rasch auf dem Weg zum EU-Beitritt voranzuschreiten und die wirtschaftliche Erholung nach der Covid-19-Krise zu unterstützen«.

Die Wahlbeteiligung lag mit knapp 50 Prozent unter der vor vier Jahren. Obwohl das Oppositionsbündnis »Allianz für Serbien« die Menschen dazu aufgerufen hatte, nicht an der Abstimmung teilzunehmen, haben sie rund zwei Millionen Wahlzettel für die SNS abgegeben. Dass es in ländlichen Gemeinden vereinzelt zu Manipulationen gekommen ist, wie Nichtregierungsorganisationen berichten, wäre keine Überraschung – an dem Gesamtergebnis würde es nichts ändern.

Wie die neue Regierung aussehen wird, verriet Vucic am Sonntag bei seiner Ansprache vor Anhängern seiner Partei noch nicht. Bereits in der vergangenen Woche hatte er personelle Veränderungen angekündigt. Ob die SNS wieder eine Koalition mit der SPS vereinbaren wird, ist unklar; Dacic hatte bereits erklärt, er sei dazu bereit. Und auch Sapic hielt es sich offen, in die Regierung mit einzutreten.

Für Vucic kann es Segen und Fluch zugleich sein, dass die Skupstina keine nennenswerte Opposition mehr haben wird. Zum einen erlaubt ihm dies, zügig durchzuregieren. Andererseits fehlt es dem Parlament an voller Legitimation. Sollte es – wie in den vergangenen Jahren immer wieder – zu sozialen Protesten kommen, könnten diese nicht in parlamentarische Bahnen gelenkt werden. Eine solche Lage könnte schon in den nächsten Wochen eintreten, wenn es erneut zu Verhandlungen zwischen Belgrad und seiner abgespaltenen Provinz Kosovo kommt – bei denen ein Deal nicht ausgeschlossen werden kann, der eine Anerkennung Pristinas durch Belgrad beinhaltet.