Gedenken heilig

Eduard Korniyenko/REUTERS

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag die gefallenen sowjetischen Soldaten des Zweiten Weltkriegs in einer neu erbauten Militärkathedrale bei Moskau geehrt. »Für uns ist das Gedenken an all jene, die gekämpft haben, die gestorben sind, die uns im Großen Vaterländischen Krieg dem Sieg näher gebracht haben, heilig«, sagte Putin bei der Zeremonie. Anlässlich des Jahrestags des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurde wie auch in Stawropol (siehe Bild) in ganz Russland an die Millionen Opfer des Kriegs erinnert. (AFP/jW)