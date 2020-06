Erstes Opfer

Das Berliner Stadtmagazin Zitty wird eingestellt. Das teilte der Berliner Journalistenverband (DJV) am Freitag mit, zudem berichtete der Tagesspiegel. Die Einstellung erfolge mit sofortiger Wirkung. »Corona zwingt uns wirtschaftlich zu denken«, sagte Robert Rischke, Geschäftsführer der GCM Go City Media GmbH, der Zeitung. Betriebsbedingte Kündigungen der 58 Festangestellten solle es nicht geben. Ursächlich sei der enorme Veranstaltungsausfall und der Rückgang von Anzeigen in Folge der Pandemie. Anstelle einer Juli-Ausgabe soll eine einmalige gemeinsame Nummer mit dem einstigen Konkurrenten Tip erscheinen. Der Berliner DJV-Vorsitzende Christian Walther teilte mit: »Zitty ist das erste Opfer von Corona in der Berliner Medienlandschaft.« (jW)