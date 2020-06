Abkehr von der Aristokratie

imago images / Photo12 Der Komponist Telemann war neben Händel und Bach eine der Größen des reifen Barock

Okay, er hat keine Matthäus-Passion geschrieben, keine h-Moll-Messe, kein Weihnachtsoratorium, aber was heißt das schon? Stellt man sich den Kosmos großer Komponisten räumlich-hierarchisch vor, wäre unterhalb von Johann Sebastian Bach, ohne damit seine Ausnahmestellung zu gefährden, viel Platz. Zum Beispiel eben für Georg Philipp Telemann. Auch dessen Arbeiten für solistische Violine sind auf ihre Art formidabel. Es ist nur eben nichts vom Rang der Chaconne in d-Moll dabei. Telemanns Musik zu hören, macht gleichwohl eine Sorte Vergnügen, wie man es bei Bach lange suchen muss.

Der Barockgeiger Gottfried von der Goltz, ein Meister auch mit Bachs Chaconne, lässt sich Telemanns Großbegabung nicht entgehen: sein Talent fürs Abwechslungsreiche, fürs elaboriert Lebensfrohe, für den gekonnten Umgang mit dem musikalischen Geschehen auch jenseits der südlichen und westlichen Grenzen und seine Offenheit für in seiner Zeit Neues und Neuestes. Goltz hat sich aus dem rein quantitativ weltrekordverdächtigen Oeuvre Telemanns die »Frankfurter Sonaten« für Violine, Cembalo und Basso continuo herausgesucht.

Der 1681 geborene Telemann, gut befreundet mit seinen Generationsgenossen Händel und Bach – Bachs Ältester trug als Patenkind Telemanns dessen Vornamen –, arbeitete ab 1712 als städtischer Musikdirektor im reichsfreien Frankfurt am Main. Er ging dann 1721 für den langen Rest seines Lebens nach Hamburg, wo er 86jährig hochgeehrt starb und auf dem Gelände des untergegangenen Johannesklosters irgendwo unterm heutigen Rathausmarkt begraben liegt.

Die drei Großen des reifen Barock verbindet, dass sie sich nach beruflichen Erfahrungen an Adelshöfen ihrer mitteldeutschen Heimat aus der stupiden Sicherheit unmittelbarer Knechtschaft emanzipierten. Mit London, Leipzig und Hamburg wählten sie die sozial begrenzte Freiheit dreier Metropolen. In ihrer Musik, meist noch einem Mitglied der Aristokratie gewidmet, begannen sie, musikalisch an der Widerspiegelung des bürgerlichen Ich zu arbeiten. Man spürt der abwechslungsreichen, farbigen, rhythmisch wie melodisch verschwenderischen Musik Telemanns noch heute an, wie erfolgreich sie ihre nach Identität hungernde Klasse bediente.

Goltz ist mit Telemann nicht allein. Cembalo und Theorbe an seiner Seite sorgen für harmonische und rhythmische Umgebung; Orgelpositiv und Cello sind für den Bass zuständig.

Goltz spielt auf einer Barockgeige, die zwar wie fast alle professionell genutzten Instrumente des 18. Jahrhunderts während der Entstehung eines Musikmarkts nach der Französischen Revolution umgebaut wurde, damit sie sich in den umsatzbedingt immer größer werdenden Konzerthallen akustisch durchsetzen konnte. Sein Exemplar ist allerdings zurückgebaut, denn Goltz favorisiert die historische Aufführungspraxis. Der Klang seiner Geige kratzt obertonreich, sie hat mehr Farben drauf als moderne Instrumente, er spielt non legato. Vor allem verzichtet er auf ein von romantischem Geltungsbedürfnis und Wirkungswahn getriebenes Dauervibrato. So geht in dieser Aufnahme eine neuartig alte Welt auf – wert, wiederentdeckt zu werden.