Bundeswehreinsatz im Kosovo verlängert

Britta Pedersen/dpa BRD-Kriegsministerin Annegret-Kramp Karrenbauer im Gespräch mit dem KFOR-General Michele Risi in Pristina (1.12.2019)

Berlin. Die Bundeswehr beteiligt sich ein weiteres Jahr an dem NATO-Einsatz KFOR im Kosovo. Der Bundestag verlängerte am Mittwoch das Mandat. Die deutschen Soldaten wollen in der sich 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Belgrad abgespalten Provinz nach eigenen Angaben unter anderem sicherstellen, dass sie sich zu einem »stabilen, multiethnischen Staat« entwickelt. Die Bundeswehr ist gegenwärtig mit knapp 400 Soldaten im Kosovo präsent, ihre Vorgängertruppe, die Wehrmacht, war 1945 vom Balkan vertrieben worden. Die KFOR besteht seit 1999 und soll zur Zeit knapp 3.500 Soldaten umfassen, die unter der Leitung der westlichen Kriegsallianz NATO stehen. (dpa/jW)