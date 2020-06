Nie wieder geduldig sein

gemeinfrei Untiefen der Erinnerung: »Lavinia« beginnt im 25. Stock einer New Yorker Sozialwohnung

Drei Jahre nach ihrem letzten launig-komischen Roman »Die Witwen«, dem Dagmar Leupold den ironischen Untertitel »Abenteuerroman« verpasst hat, erscheint ein neuer Roman – ein irritierender, ein verstörender. Jedenfalls einer mit doppeltem Boden. Einer, dessen erster Satz als Schlusssatz wiederholt wird: »Wer ergründen will, muss herab.«

So erzählt die Ich-Erzählerin Lavinia rückblickend einzelne Episoden und Stationen eines Lebens: Mitte der 50er Jahre in Niederlahnstein geboren, treibt es sie nach Schule und Studium in Mainz und Tübingen nach Rom und New York. Schließlich landet sie in München in einer »Art Hütte mit tiefgezogenem Dach, am Ufer der rauschend grünen Isar«. Lavinia ist am Ende ihrer Erzählung zwar keine Schriftstellerin, aber Hochzeitsrednerin mit eigenem Büro, dem »Dolceamore«. Leupolds Romankonstruktion will es, dass Lavinia einem älteren Pärchen eine Geschichte schreiben soll, wofür sie kein Honorar nimmt, sondern sich eine Reise nach New York erbittet. Auftakt für die Handlung, die im 25. Stock einer preiswerten New Yorker Sozialwohnung beginnt.

Denn Leupolds Roman wird, hierin der Novelle »Frühling« von Thomas Lehr ähnlich, sozusagen rückwärts erzählt. Sein erstes Kapitel ist mit der Nummer 25 überschrieben, das letzte mit 1. Dazwischen liegt die gewaltige und doch so kurze Strecke eines Lebens, das die Erzählerin sich und uns mal geradlinig, dann wieder mäandernd, mit assoziativen Brüchen durchsetzt, darlegt. »Wer ergründen will, muss herab.« Aber wohin? Der Text geizt nicht mit Zitaten, aber Nietzsche wird nicht zitiert, der irgendwo notiert hatte, dass wer zum Grunde geht, daran zu Grunde geht. Lavinia fällt, stürzt, nein, denkt sich herab in die Untiefen der Erinnerung: Zum Vorschein kommt eine von Verletzungen, die ihr unterschiedlichste Männer über Jahrzehnte zugefügt haben (auch eine Vergewaltigung), gezeichnete Frau, die sich einmal zuruft: »Haut und Papier / werden nie wieder / geduldig sein.« Ein bestürzender Roman, eine Art (Über-)Lebensbilanz.

Nur einmal, hat es den Anschein, in der kurzen Beziehung zum Studienfreund Hannes, keimt so etwas wie Liebe und Gemeinsamkeit auf. Lavinia berichtet über die Rückfahrt im Zug vom Besuch bei Hannes’ Mutter im Rheinland: »Der Sommer steht still in seiner Glut, darin versiegelt, wie in einem Medaillon, die schöne Unbekannte, gen. Frau Minne. Luftdicht. Leckgeschlagenen Herzens trete ich die Rückfahrt an, blind für den Auftritt der wehrhaften Burgen des Mittelrheins hinter jedem Zugfenster. So er von mir scheiden nuo / min vriunt / den ich in minen ougen gerne burge, / möht ich in also behalten. / min kumber will sich breiten. Hannes ist tot. Längst. In alle Winde zerstreut, mein Freund, Engel meiner Geschichte, mein luftiger Vorsager. Aber die Toten sind unter uns.«