NATO will Systeme zur Luftverteidigung ausbauen

+ Update 20:10 +

Bernd Wüstneck/dpa Demnächst wird nachbestellt: Raketenabwehrsystem Patriot der Bundeswehr (Schwerin, 27.3.2019)

Brüssel. Die NATO will ihre bodengestützten Luftverteidigungssysteme ausbauen. Das Militärbündnis rechtfertigt das mit der Stationierung von atomwaffenfähigen russischen Marschflugkörpern des Typs 9M729 in Europa. Mehrere Staaten hätten bereits beträchtliche Investitionen in neue Fähigkeiten angekündigt, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag bei einer Pressekonferenz zu bevorstehenden Gesprächen der NATO-Verteidigungsminister. Diese würden unter anderem in US-amerikanische Patriot-Systeme und europäische Abwehrsysteme vom Typ SAMP/T fließen. Als weitere geplante Gegenmaßnahmen nannte Stoltenberg die Anpassung von Übungen und Aufklärungskapazitäten. Zudem soll in der sogenannten Nuklearen Planungsgruppe über mögliche Anpassungen der atomaren Abschreckung gesprochen werden. Pläne für die Stationierung neuer landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen der NATO gebe es aber nicht, betonte Stoltenberg. (dpa/jW)