Braunschweig: Leichtathletik-Meisterschaften genehmigt

Hendrik Schmidt/dpa Verfolgt die Lockerungen: Verbandspräsident Jürgen Kessing

Braunschweig. Die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften können am 8. und 9. August in Braunschweig nachgeholt werden. Am Freitag genehmigte die Stadt das vom nationalen Verband DLV eingereichte Durchführungs- und Hygiene-Konzept. Das sieht eine Austragung ohne Zuschauer vor, zudem wurden einige Laufdisziplinen gestrichen. »Wir verfolgen natürlich die aktuellen Lockerungen«, sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing. »Wenn eine Möglichkeit besteht, planen wir Wettbewerbe der Mittel- und Langstrecke ein.« Der Anwesenheit von Zuschauern im Stadion steht ein bis 31. August gültiges Verbot von Großveranstaltungen entgegen. Eine Liveübertragung an beiden Tagen sei von ARD und ZDF »definitiv« vorgesehen, teilte der DLV mit. (sid/jW)