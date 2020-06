Köln. Svein Arne Hansen, Präsident des Europäischen Leichtathletikverbandes EAA, ist am Samstag im Alter von 74 Jahren in Oslo gestorben. Der norwegische Sportfunktionär erlag den Folgen eines am 15. März erlittenen Schlaganfalls. In Hansens Amtszeit, der 2015 Nachfolger des Schweizers Hansjörg Wirz an der EAA-Spitze geworden war, trug der Deutsche Leichtathletikverband (DLV) 2018 in Berlin die Europameisterschaften aus und erhielt den Zuschlag für die EM 2022 in München. (sid/jW)