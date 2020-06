Großer Abstand

Moskau. Das für Sonntag abend angesetzte Spiel des FK Krasnodar gegen Dynamo Moskau in der ersten russischen Liga wurde aufgrund dreier positiv auf Corona getesteter Moskauer Spieler verschoben. Als Nachholtermin steht der 19. Juli fest. Zuvor hatte Krasnodar einer Verschiebung zugestimmt. Am Donnerstag waren bei Ligakonkurrent FK Rostow sechs Infektionen bekanntgeworden. Gegner FK Sotschi hatte sich aber gegen eine Verschiebung der Partie gewehrt. Der Klub musste am vergangenen Samstag mit einem Nachwuchsteam antreten und verlor mit 1:10. (sid/jW)