113 Seiten Lagerkoller

imago images/ZUMA Wire Minnie und Micky grüßen: Disney World in Florida

Die Liste der Dinge, die ein halbwegs erwachsener Mensch in Disney World meiden möchte, ist lang, aber leicht zu verinnerlichen. Splash Mountain? Nein. Magic Mountain? Nein. Hotelbar: O. k. Tower of Terror? Nein. Sie verstehen das Prinzip. Nicht so leicht dürfte es mit den 113 mit Benimmregeln vollgeschriebenen Seiten sein, welche die NBA jetzt ihren Spielern hingeknallt hat: Keine Tischtennisdoppel in der Freizeit, keine Kopfhörer an der Spielekonsole – fast alles wurde bei der Planung der Saisonfortsetzung in Disney World geregelt und aufgelistet, um trotz Corona die Saison beenden zu können. Doch wenige Wochen bevor sich die riesige Basketballentourage in ihre dreimonatige Blase begibt, werden die Bedenken ernster. Denn ausgerechnet in Florida, dort wo die Glitzerliga ab dem 31. Juli die Saison retten will, schießt die Zahl der Coronafälle momentan schlagartig in die Höhe.

Fast täglich wird der Höchstwert an Neuinfektionen überstiegen, beinahe 94.000 Menschen haben sich dort bislang infiziert. Und während sich das arg gebeutelte New York erholt, entwickelt sich der Bundesstaat Florida zum neuen Brennpunkt. Die NBA betonte pflichtbewusst, dass man die Daten beobachte und in Kontakt mit allen Parteien stehe. US-Medien wie ESPN berichten zwar von »angespannten« Telefonaten zwischen NBA-Commissioner Adam Silver und den Teamverantwortlichen, dennoch will die Liga wohl an ihrem detailversessenen Plan festhalten.

Ab dem 7. Juli beginnen die ersten der insgesamt 22 Mannschaften in Orlando ihre Quarantäne. Doch die Spieler, die bis zum 24. Juni eine Entscheidung über ihre Teilnahme treffen müssen, sind längst nicht überzeugt. Die lange Liste der Bedenken reicht von drohendem Lagerkoller durch die Isolation bis zur Angst vor einer Infektion. Und die neueste Frage: Was passiert mit den Tausenden Mitarbeitern des Parks, wenn am 11. Juli die Türen für den Normalbetrieb geöffnet werden? Denn anders als die Profis mitsamt der Betreuer werden die Disney-World-Mitarbeiter nicht regelmäßig getestet. Begegnungen zwischen den einzelnen Personen sind nicht ausgeschlossen, schließlich müssen auch die Zimmer der drei verfügbaren Hotels betreut werden. In ihrem Konzept versucht die NBA zumindest, das Risiko durch bestimmte Einschränkungen zu reduzieren.

Aber nicht nur die NBA ist betroffen. Unter den Fußballern der Major League Soccer (MLS), die ab dem 8. Juli ihre Saison ebenfalls in Disney World beenden wollen, wurden zwei positiv getestet. Die NFL (American Football), die am geplanten Saisonbeginn am 10. September festhält, sieht sich dem Aufruf der Spielergewerkschaft zum sofortigen Stopp des gemeinsamen Trainings gegenüber. Und in der NHL (Eishockey) und der MLB (Baseball) mussten einige Klubs nach Coronaausbrüchen ihre Trainingsstätten schließen. Die NBA ist mit ihren Planungen schon weiter fortgeschritten. Am Samstag tauchte in den US-Medien ein Brief auf, in dem von einem Saisonende spätestens am 13. Oktober die Rede sein soll. An diesem Tag würde ein potentielles siebtes Finalspiel steigen. Ob es dazu kommt, scheint noch offen.