Sibiriens leerer Himmel

Maxim Shemetov/REUTERS Aeroflot: Die Passagiere bleiben weg, der »Markt« ist eingebrochen – der Staat hilft mit Finanzspritze (Moskau, 4.3.2020)

Die russische Regierung plant nach Berichten von Wirtschaftsmedien ein großangelegtes Rettungspaket für die Fluglinie Aeroflot. Wie die Nachrichtenagentur Reuters und andere Quellen seit Mittwoch berichten, ist eine Finanzspritze in Höhe von 80 Milliarden Rubel (gut eine Milliarde Euro) im Gespräch. In dieser Höhe würden neue Aktien ausgegeben, von denen der Staat direkt Papiere im Wert von 50 Milliarden Rubel übernehmen werde, den Rest die staatliche Außenhandelsbank VTB und der staatliche »Fonds für Direktinvestitionen«. Letzterer bestätigte die Meldungen indirekt, indem er mitteilte, er werde jetzt gezeichnete Aeroflot-Aktien zu gegebener Zeit wieder verkaufen und plane kein dauerhaftes Engagement.

Wenn das Paket so zustande kommt wie gemeldet, wäre dies eine staatliche Unterstützung in mehrfacher Höhe der Beträge, die die russische Regierung dem Rest der heimischen Luftfahrtbranche hat zukommen lassen: bisher 23,4 Milliarden Rubel (ca. 300 Millionen Euro). Aeroflot ist auch bei der Auszahlung dieser Hilfen bevorzugt worden, indem die Linie ihren Anteil komplett im voraus ausgezahlt bekommen hat und nicht, wie ihre Konkurrenten, in Monatsraten und nach einem Schlüssel von 365 Rubel (4,70 Euro) pro entgangenem Passagier.

Der Einbruch bei Aeroflot ist wie bei anderen Fluglinien auch coronabedingt. Der internationale Anschluss- und Transitverkehr zwischen dem westlichen Europa und russischen Regionen sowie Asien über den Umsteigeflughafen Moskau-Scheremetjewo ist der Kern des Geschäftsmodells von Aeroflot. Hier lagen die Einbußen im Mai bei 93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Für das gesamte Jahr 2020 erwartet die Fluglinie einen Rückgang der Passagierzahlen um 50 Prozent.

Eine Besonderheit von Aeroflot ist, dass Russlands Staatslinie nicht nur unter dem Wegfall eigener Passagiere leidet, sondern indirekt auch unter der Krise der gesamten internationalen Luftfahrt. Aeroflot bekommt nämlich seit sowjetischen Zeiten die Überfluggebühren gutgeschrieben, die internationale Fluglinien für die Nutzung des russischen Luftraums nutzen – insbesondere für Flüge über Sibirien in Richtung Ostasien. Der Posten »Einnahmen aus Vereinbarungen mit anderen Fluglinien«, unter dem in der Aeroflot-Bilanz diese Zahlungen verbucht werden, betrug in den vergangenen Jahren immer zwischen 600 und 800 Millionen US-Dollar. Im April lag die Zahl der Transitflüge über russisches Gebiet um 62 Prozent unter dem Vorjahreswert, im Mai um 48. Entsprechend dürfte sich der leistungslose Gewinnanteil von Aeroflot reduzieren.

Zur aktuellen Marktkapitalisierung der Aktie des Unternehmens in Höhe von etwa 90 Milliarden Rubel entspräche die geplante Neuemission beinahe einer Verdoppelung des Kapitals. Der direkte Staatsanteil würde sich von jetzt 51,2 auf etwa 75 Prozent erhöhen. Dass infolge dieser Ankündigung der Kurs des Aeroflot-Papiers in den ersten zwei Tagen um acht Prozent nachgab, muss als ausgesprochen milde Reaktion des »Marktes« angesehen werden. Normalerweise gelten nämlich Kapitalerhöhungen als Gift für die Börse und die sie treibenden Investoren. Denn sie führen dazu, dass der zu erzielende Gewinn sich auf mehr Aktien verteilt als vorher.

Die zurückhaltende Reaktion dürfte damit zusammenhängen, dass Aeroflot im russischen Markt gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft »Rossija« und dem Billigflieger »Pobeda« einen Marktanteil von etwa 50 Prozent hält. Schon im April hatte ein Flughafenmanager gegenüber dem russischen Internetportal The Bell gesagt, er sei nur bei Aeroflot sicher, dass sie die Krise überstehen werde. Perspektivisch bedeutet dies, dass die Fluggesellschaft ihre marktbeherrschende Stellung eher noch ausweiten dürfte.