Gestärkte Hoffnungen

Emrah Gurel/AP Photo via dpa Eine der zahlreichen Unterstützer des »Demokratischen Marschs gegen den Putsch« der linken Partei HDP (Istanbul, 18.6.2020)

Am Sonnabend hat der von der linken Demokratischen Partei der Völker (HDP) angeführte »Demokratiemarsch gegen den Putsch« seinen Zielort Ankara erreicht, am Abend wurde Bilanz gezogen. Die Menschen hätten großes Interesse an der Aktion gezeigt, erklärten die beiden Kovorsitzenden der Partei, Pervin Buldan and Mithat Sancar, bei der im Parlamentspark der türkischen Hauptstadt abgehaltenen Pressekonferenz. Die Hoffnung auf ein Demokratiebündnis sei damit größer geworden.

Seit 2015 hat sich die Türkei immer mehr von demokratischen Prinzipien entfernt. Möglichkeiten politischer Aktivität sind verstärkt eingeschränkt worden; Rechtssicherheit und Meinungsfreiheit werden unterdrückt. Um diese Entwicklungen zu bekämpfen, hatte die HDP am 15. Juni ihren Marsch in zwei Gruppen von Edirne im äußersten Westen des Landes und von Hakkari im äußersten Osten aus gestartet. Gewählte Vertreter der Partei waren entlang der Route in verschiedenen Städten mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und anderen Parteien zusammengetroffen, um sich über die bestehenden Probleme und Lösungsansätze auszutauschen. Damit sollte verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Landes die Möglichkeit gegeben werden, politische, wirtschaftliche und soziale Forderungen zu stellen und gegebenenfalls Vorschläge zu deren Durchsetzung zu erarbeiten. Grundsätzlich sollten mit dem Marsch drängende Fragen in der Gesellschaft sichtbar gemacht und der Grundstein für ein breites Demokratiebündnis gelegt werden.

Die Hoffnung, dass dieses Vorhaben gelinge, und ihre Entschlossenheit sei im Verlauf der Woche größer geworden, konnten Buldan und Sancar den Teilnehmern des auf 120 Personen beschränkten und von einem großen Polizeiaufgebot begleiteten Empfangs mitteilen, wie die kurdische Nachrichtenagentur ANF berichtete. Vor Ort waren neben HDP-Mitgliedern, Vertreter des Demokratischen Kongresses der Völker (HDK), des Menschenrechtsvereins IDH, der Ärztevereinigung TTB, des Gewerkschaftsverbands KESK, des alevitischen Kulturvereins PSAKD und vieler weiterer Organisationen. Der Demokratiemarsch habe stattgefunden »für die wirtschaftlichen und sozialen Rechte von Millionen Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr aufbringen können, für ein Ende des Krieges, für eine demokratische und friedliche Lösung der kurdischen Frage, für die verfassungsrechtliche Anerkennung aller Identitäten sowie für die Frauen, die Jugend, die Werktätigen, Armen und Arbeitslosen«.

In der von den HDP-Kovorsitzenden vorgetragenen Erklärung hieß es weiter: »Trotz der angekündigten staatlichen Repressionen sind wir mit der Unterstützung von einem großen Teil der Gesellschaft marschiert. Wir haben ein weiteres Mal allen deutlich gemacht, wie wichtig es im Kampf gegen den Autoritarismus im Land und die AKP/MHP-Regierung ist, dass die Demokratiekräfte, die gesellschaftliche und politische Opposition zusammenkommen. Das ist unverzichtbar und kann die weitere Entwicklung beeinflussen. Von vielen andersdenkenden Kreisen haben wir Unterstützung bekommen. Wenn es uns gelingt, diese Unterstützung in eine organisierte Opposition zu verwandeln, können wir das Land aus der Finsternis retten.«

Auch habe die HDP den Eindruck gewonnenen, dass die Regierung mit ihrem repressiven Vorgehen jegliche Legitimität in der Bevölkerung verloren habe. Die Gesellschaft wolle sich von der türkischen Regierung und ihrer Mentalität befreien: »Das auf Gewalt, Lügen und Ausbeutung basierende System ist am Ende. Und die Menschen haben ihre Hoffnung auf Veränderung noch nicht verloren.« Repressionen gab es auch gegen den »Demokratiemarsch«. Im Vorfeld waren mehrere Provinzen abgeriegelt worden, Einsatzkräfte versuchten Abgeordnete und Parteimitglieder unter anderem mit Tränengas und Gummigeschossen aufzuhalten. Am 15. Juni waren mindestens zehn Aktivisten festgenommen worden.

Im Ergebnis sei es jedoch gelungen, »mit über 30 Institutionen, darunter Anwaltskammern, Menschenrechtsgruppen, Vereinigungen von Müttern für den Frieden, Handelskammern, Fachgesellschaften und zivilen Initiativen« zusammenzutreffen. Die meisten davon, »sind mit uns Schulter an Schulter marschiert, haben den gemeinsamen Kampf gestärkt und ihren Teil dazu beigetragen«.