Florian Boillot »Spontane« Demo gegen Schließungspläne am Sonnabend in der Berliner Müllerstraße

Zahlreiche Beschäftigte und Gewerkschafter protestierten am Sonnabend – wie hier im Berliner Stadtteil Wedding – gegen die Kahlschlagpläne bei Galeria Karstadt-Kaufhof. Der Handelskonzern des Immobilienmoguls René Benko hatte am Vortag die Schließung von 62 seiner 172 Häuser angekündigt. Nach Betriebsratsangaben werden 5.317 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren. Am Sonnabend war zudem bekanntgeworden, dass auch 20 Standorte von Karstadt Sports schließen sollen. Laut Verdi sind davon »bis zu zwei Drittel der rund 1.200 Beschäftigten« betroffen. (dpa/jW)