Vor Ort und virtuell

Die Frankfurter Buchmesse soll trotz Coronapandemie im Oktober stattfinden. Das hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier am Freitag bekräftigt, wie Deutschlandfunk Kultur berichtete. Für die Buchmesse gelte die Vereinbarung von Bund und Ländern von Anfang Mai. Danach können die Bundesländer entscheiden, ab wann Messen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden können. Die Veranstalter hatten Ende Mai beschlossen, dass die Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober auf dem Messegelände in Frankfurt am Main und gleichzeitig virtuell stattfindet. (jW)