Keine Hemmungen mehr

Elias Marcou/REUTERS Auf Lesbos gestrandete Geflüchtete werden per Fähre auf das griechische Festland gebracht (10.6.2020)

Die rechtskonservative griechische Regierung schwingt den Knüppel gegen Flüchtlinge immer härter und immer häufiger. Familien, die sich aus den völlig überfüllten Lagern auf den Inseln der nordöstlichen Ägäis befreien konnten und eine ständige Bleibe für sich fanden, sollen binnen Monatsfrist aus ihren Wohnungen verschwinden – womöglich unter Einsatz der bewaffneten Polizeieinheit MAT. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis kommt die Coronakrise offenbar gerade recht, um sich des Problems mit Gewalt zu entledigen. Unter Missachtung des Völkerrechts und auch griechischer Gesetzgebung werden Geflüchtete auf Schlauchboote gesetzt und von der Küstenwache oder der Marine aufs offene Meer hinausgezogen.

Ein auf Lesbos eingesetzter Journalist des Senders Alpha TV (Name der Redaktion bekannt) schilderte am Freitag gegenüber jW die »unerträglichen Zustände in den Lagern« und das »kriminelle Vorgehen« der Behörden gegen Menschen, die Mitsotakis und seine Parlamentsmehrheit »ihrer Grundrechte weitgehend beraubt« hätten. Auf Grundlage eines Mehrheitsvotums der Bouli (griechisches Parlament) und einer entsprechenden Regierungsanweisung fordern die lokalen Ordnungsbehörden seit dem 1. Juni ganze Familien auf, ihre Mietwohnungen auf den Inseln oder auf dem Festland spätestens einen Monat nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung zu räumen.

Auf Lesbos, Samos oder Chios profitierten nicht nur einheimische Hausbesitzer und Immobilienmakler seit langem vom Elend der Menschen in den Lagern. Bisher konnten sich Flüchtlingsfamilien zu völlig überteuerten Preisen in leerstehende Wohnungen einmieten – meist ohne Vertrag und auf unbestimmte Zeit. Wohin die Menschen, die nun aus ihrem Heim vertrieben werden, gehen sollen, interessiert die Regierung offenbar wenig. »Man wird sie in Busse setzen oder auf eine Fähre schleppen und in ein Lager auf dem Festland bringen«, sagte der ehemalige zweite Bürgermeister der Insel Lesbos, Giorgos Katzanos, am Mittwoch zu jW. Die Hauptstadt Mytilini werde auf diese Weise von einem »neuen Sog widerrechtlichen Regierungshandelns« erfasst. Von der traditionellen Gastfreundschaft der Inselbewohner – »Filoxenia« – hätten Athen und EU samt dem mobilisierten Polizeiapparat »nichts übrig gelassen«.

Der neueste Gewaltstreich des in Berlin und Brüssel hochangesehenen und in den USA ausgebildeten »Machers« Mitsotakis betrifft nach Angaben des Ministeriums für Immigration rund 11.200 der mehr als 22.500 Asylbewerber, die zu 80 Prozent aus den Kriegsländern Syrien, Afghanistan und Irak über die Türkei nach Europa flüchteten. Die Gesamtzahl der Menschen in den Lagern auf den Inseln gibt das Ministerium mit rund 32.000 »Bewohnern« an – Tendenz steigend. In dieser Situation seien nur noch »strikte Maßnahmen« hilfreich, erklärte jüngst der Athener Staatssekretär Manolis Logothetis. »Wir müssen Platz machen für Neuankömmlinge«. Oder, »noch besser«, empört sich der Alpha-Journalist, »sie in der Ägäis auf Schlauchbooten, sogenannten Rettungsinseln, aussetzen«.