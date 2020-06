Bezahldienst »Wirecard« vor dem Aus

Sven Hoppe/dpa Noch hängt das Schild: Firmensitz von Wirecard im bayerischen Aschheim

Der Vorstandschef des Zahlungsdienstleisters Wirecard, Markus Braun, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Interimschef wird der erst am Vorabend in den Vorstand berufene US-Manager James Freis, wie Wirecard am Freitag in München mitteilte. Am Donnerstag hatte die mit der Bilanzprüfung beauftragte Unternehmensberatung Ernst & Young mitgeteilt, dass sie Zweifel an der Existenz von 1,9 Milliarden Euro haben, die auf Treuhandkonten in Asien verbucht wurden. Es gebe Hinweise auf falsche Angaben zu Täuschungszwecken.

Die philippinische Bank BDO Unibank, bei der angeblich eines von zwei suspekten Treuhandkonten für Wirecard geführt wurde, erklärte am Freitag, dass das deutsche Unternehmen kein Kunde sei: »Das Dokument, in dem die Existenz eines Wirecard-Kontos bei BDO behauptet wird, ist ein manipuliertes Dokument, das gefälschte Unterschriften von Bankangestellten trägt«, hieß es in der Stellungnahme des in der Stadt Makati ansässigen Geldhauses. »Der Fall ist an die Zentralbank der Philippinen berichtet worden.« Wirecard selbst fürchtet einen »gigantischen« Betrug und will Strafanzeige erstatten. Das Unternehmen ist seit über einem Jahr in Bedrängnis, seit die Financial Times dem Management in einer Serie von Artikeln Bilanzfälschungen vorwarf.

Nach Bekanntwerden der Manipulationsvorwürfe hatte der im Dax gelistete Konzern die für Freitag angesetzte Vorlage der Jahresbilanz verschoben. Der Aktienkurs war am Donnerstag zeitweise um mehr als 70 Prozent abgestürzt. Am Freitag fielen die Werte im Verhältnis zum Vortag um weitere 50 Prozent. Noch am Mittwoch war eine Aktie des Unternehmens mehr als 100 Euro wert, zum Wochenende notierten die Papiere nur noch bei etwas mehr als 20 Euro.

Wirecard war 1999 gegründet worden und konzentrierte sich schnell auf den Zahlungsverkehr im Internet. Zu den ersten Kunden gehörten vor allem Kasinos und Pornoseiten, weil sie früh auf den Onlinehandel setzten. Seitdem sind aber viele Kunden aus anderen Branchen hinzugekommen. Die Firma bekommt eine Provision dafür, dass sie Geld vom Endkunden an den Anbieter weiterleitet. (dpa/AFP/jW)