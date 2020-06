Lieder an die Front

Die britische Sängerin Vera Lynn ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Lynn galt im Zweiten Weltkrieg als »Sweetheart« der britischen Soldaten. In der Coronakrise hatte Königin Elizabeth II. in einer Rede an die Nation an Lynns Song »We’ll Meet Again« (1939) erinnert, als sie die Briten mit den Worten: »We will meet again« (Wir werden uns wiedersehen) zum Durchhalten aufrief. Geboren am 20. März 1917 in East Ham, sang Lynn schon mit sieben Jahren in Freizeitklubs für Arbeiter. Im Zweiten Weltkrieg machte sie mit sentimentalen Liedern gegen Heimweh und Alpträume Karriere. Ab 1941 moderierte sie das nächtliche BBC-Radioprogramm ­»Sincerely Yours« und verlas persönliche Nachrichten an die Soldaten an der Front. (dpa/jW)