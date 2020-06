Prestissimo

Der 29jährige Dominik Beykirch wird neuer Chefdirigent am Deutschen Nationaltheater (DNT) Weimar. Beykirch werde den Posten zum Start der Spielzeit 2020/21 übernehmen, teilte das DNT am Donnerstag mit. Beykirch kam 2015 an das Haus und war zuletzt 1. Koordinierter Kapellmeister. Seine Interpretation von Paul Dessaus Monumentaloper »Lanzelot« in der Regie von Peter Konwitschny fand überregional Beachtung. Studiert hat Beykirch an der Hochschule für Musik »Franz Liszt« in Weimar. (dpa/jW)