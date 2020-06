Reiche brauchen jetzt Geduld

imago images/Michael Kneffel Krise? Dann gibt’s erst nächstes Jahr eine neue Luxusjacht. Bootsmesse in Düsseldorf (22.1.2020)

Vorsicht, liebe Krankenpflegerinnen und Busfahrer: Der Zuwachs der Privatvermögen könnte wegen der Coronakrise einen deutlichen Dämpfer bekommen, hat die bekannte Unternehmensberatung »Boston Consulting Group« (BCG) herausgefunden. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie korrigierten die Erbsenzähler des globalen Geldreichtums die Vorjahresprognose von 5,7 Prozent jährlichem Wachstum für die kommenden fünf Jahre auf 1,4 bis 4,5 Prozent nach unten. »Wir gehen für die nächsten fünf Jahre von einer zukünftigen Wachstumsrate aus, die im Schnitt halb so hoch ist wie 2019«, sagte Autorin Anna Zakrzewski bei der Vorstellung der Untersuchung, schrieb die Nachrichtenagentur dpa in einem Bericht vom selben Tage.

Vor Beginn der aktuellen Krise hatte es im weltweiten Reroduktionsprozess sehr starke Akkumulationseffekte gegeben: Von 2018 auf 2019 war das Privatvermögen um Währungsschwankungen bereinigt um satte zehn Prozent auf rund 226 Billionen US-Dollar (etwa 201 Billionen Euro) gestiegen. 2019 sei damit das stärkste Jahr seit 2009 gewesen, zitierte dpa Zakrzewski. Die gute Nachricht fürs Volk hier: Deutschland liegt der Studie zufolge mit Privatvermögen von insgesamt 7,7 Billionen US-Dollar (rund 6,9 Billionen, also 6.900 Milliarden, Euro) weltweit weiterhin auf Platz fünf.

Nur verfügen leider weder Krankenschwestern noch Busfahrer über bedeutende Anteile an diesem Reichtum. Zwar stieg nicht nur die Vermögenssumme, auch die Menge der Vermögenden war zuletzt enorm gewachsen. Doch es stellt keine Überraschung dar, dass die Nutznießer dieser Geldflut andere waren: Weltweit hat sich die Anzahl der Millionäre in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht, so die BCG-Studienautoren lapidar. Ende 2019 verfügten demnach mehr als 24 Millionen Menschen über ein Vermögen von einer Million US-Dollar oder mehr. 1999 waren es noch 8,9 Millionen. Nicht überraschend: Die große Mehrheit von ihnen lebt in den USA, Deutschland liege mit 400.000 Millionären an siebter Stelle. Diese Zahl habe sich damit in der Bundesrepublik in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt.

Doch was ist das schon, ein Millionär? Für die richtig Reichen fängt der Spaß erst bei 100 Millionen an. Und in dieser Liga glänzten die deutsche Vermögensathleten wie erwartet in Sachen Geldernte: Mit 2.400 Personen, die über materielle Werte von umgerechnet mehr als 100 Millionen Dollar verfügen, stellt die BRD nach den USA und China dem Bericht zufolge die dritthöchste Zahl von extrem Reichen in einem Land. Und wie toll die Aneignung und die Umverteilung von unten nach oben auch weiterhin funktioniert, macht ein Vergleich besonders deutlich: Insgesamt verfügten laut Studie Millionäre und Milliardäre über mehr als die Hälfte des weltweiten Vermögens.