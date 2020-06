Alle zwölf

Frankfurt am Main. Das Finalturnier der Champions League findet in Lissabon statt, die Europa League in Nordrhein-Westfalen mit Finale in Köln. Diese Entscheidungen hat das Exekutivkomitee der Europäischen Fußballunion (UEFA) nach ZDF-Informationen am Mittwoch getroffen. Auch die ins kommende Jahr verschobene Europameisterschaft soll wie geplant in zwölf Ländern ausgetragen werden. (sid/jW)