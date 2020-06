Washington. Basketballer der nordamerikanischen Profiliga NBA organisieren sich im Widerstand gegen Pläne, die Saison in Disney World fortzusetzen. Bei einer Telefonkonferenz, an der rund 100 Spieler teilnahmen, soll sich der Vizepräsident der Spielergewerkschaft NBPA, Kyrie Irving, ausdrücklich dagegen ausgesprochen haben: »Der systematische Rassismus und der ganze Bullshit: Da ist was faul dran«, zitierte ihn das Internetportal The Athletic. »Basketball oder Unterhaltung im allgemeinen ist momentan nicht nötig und wäre nur eine Ablenkung«, sagte der Center der Los Angeles Lakers, Dwight Howard. (sid/jW)