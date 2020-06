Zocken mit Omas Rente

EUTERS/Gary He Schlechte Aussichten für die Weltwirtschaft: Blackstone-Boss Stephen Schwarzman senkt den Daumen

Spekulanten sind stocksauer: Ludovic Phalippou, Ökonom an der Universität Oxford, hat am Montag eine Studie veröffentlicht, in der locker dargelegt wird, dass die Private-Equity-Branche (PE) vornehmlich in die eigene Tasche wirtschaftet. Unter dem Titel »An Inconvenient Fact: Private Equity Returns & The Billionaire Factory« (»Eine unbequeme Tatsache: Private Equity-Renditen und die Milliardärsfabrik«) stellt er den Zweck der Branche in Frage. Schließlich lägen die durchschnittlichen Jahresrenditen mit rund elf Prozent auf etwa demselben Niveau wie des an der Börse gehandelten Aktienkapitals. Für ihre Leistungen hätten die Fondsmanager allerdings seit 2006 geschätzte 230 Milliarden Dollar an Gebühren eingesammelt, vor allem bei institutionellen Anlegern wie Pensionskassen, und die Zahl der PE-Multimilliardäre sei seit 2005 von drei auf 22 im Jahr 2020 gestiegen. »Es ist schwierig einzusehen, warum das Private-Equity-Modell funktionieren sollte – bedenkt man, wie teuer es ist«, schreibt Phalippou, »der als Kenner der Szene einiges Ansehen genießt und schon zu den einflussreichsten Branchenexponenten in Europa gerechnet wurde«, wie das schweizer Finanzportal Finews.ch am Mittwoch berichtete.

Das hatte gesessen. Denn Private-Equity-Gesellschaften brüsten sich ja gerade damit, mehr Geld für ihre Anleger abzuwerfen als der kleine Broker an der Frankfurter Börse. Sie beteiligen sich an Unternehmen, stellen Fremdkapital zur Verfügung und trimmen die Firmen auf Rendite – auf Kosten der Beschäftigten, die dann nur noch ein lästiger Kostenfaktor sind. Was Phalippous Studie erst so unterhaltsam macht, ist der Umstand, dass er den großen Kapitalgesellschaften vor der Veröffentlichung seine Erkenntnisse vorlegte und deren Erwiderungen anschließend mitveröffentlichte. Die Blackstone-Group, die 2019 weltweite Beteiligungen mit einem Wert von mehr als 545 Milliarden Dollar »verwaltete«, machte umgehend »eine Reihe sehr ernsthafter statistischer und konzeptionelle Fehler in Ihrer Analyse« aus, »die wir bei dieser Gelegenheit korrigieren wollten«. Öffentliche Pensionsfonds und andere Anleger seien mit der Outperformance von Private Equity »sehr zufrieden«. Trotzig ließ Blackstone wissen: Viele der »anspruchsvollsten und erfolgreichsten Investoren der Welt« reflektierten, dass »Private Equity im Vergleich zu öffentlichen Märkten abzüglich aller Gebühren erhebliche Überschussrenditen erzielt hat und weiterhin erzielt«. Man könnte fast schon Mitleid mit den Managern haben: »Wir sind ein Unternehmen mit fast 3.000 hart arbeitenden Angestellten, die sich unserer Kernaufgabe zutiefst verpflichtet fühlen, unseren Investoren verantwortungsbewusst zu dienen und mit höchster Integrität zu handeln. Wir sind uns sehr bewusst, dass die Investitionsentscheidungen, die wir treffen, eine Unterstützung für die Renten von Lehrern, Feuerwehrleuten und Millionen anderer öffentlicher Angestellter darstellen.« Deshalb nehme Blackstone die »sachlich ungenauen Behauptungen« über »täuschende« und »betrügende« Gesellschafter »unglaublich ernst«.

Ob Omas Rente in privater Hand so sicher liegt, ziehen hingegen Aufseher über die Finanzmärkte in Zweifel. Der G-20-»Finanzstabilitätsrat« (FSB) warnte am 19. Dezember 2019 vor dem immensen Wachstum von Krediten an hoch verschuldeten Unternehmen und dem damit verbundenen Boom ausfallgefährdeter Kredite, sogenannter Collateralized Loan Obligations (CLO). Der FSB erkennt eine Parallele zu Verbriefungskonstrukten, die für das Platzen der Finanzblase 2008 ausschlaggebend waren. »Mehrere Faktoren legen nahe, dass die Verletzbarkeit des Marktes« seither zugenommen habe. Die Anzahl der ausstehenden CLO habe sich gegenüber dem Vorkrisenniveau auf 740 Milliarden US-Dollar Ende 2018 verdoppelt. Das war vor der Coronakrise.

Bislang wird das Problem verschleppt. Unternehmen, die wegen der Pandemie weniger Einnahmen verzeichnen, stunden ihre Kredite bereits. Wie die Financial Times am Mittwoch berichtete, hätten sich Kreditgeber und Unternehmen wie der in Luxemburg ansässige Gepäckhersteller Samsonite darauf verständigt, in den Verträgen die Gewinne des letzten Jahres durch die des Vorjahres zu ersetzen. Die Strategie laufe darauf hinaus, die Kreditgeber zu bitten, sich vorzustellen, dass die Pandemie nicht stattgefunden habe. Die Schuldner hätten akzeptiert, dass die Anerkennung der gesunkenen Gewinne für 2020 auf beiden Seiten Probleme verursachen könnte. Die drohenden Pleitewellen im Herbst, nach der überstandenen (ersten?) Infektionswelle, könnten zu zahlreichen Zahlungsausfällen führen. Private-Equity-Fonds haben vielen der von ihnen gekauften Unternehmen weiter hohe Schulden aufgeladen. Wenn sie wenig eigenes und viel fremdes Geld einsetzen, steigt ihre Rendite. Insolvente Konzerne werden im Regelfall vom Staat gerettet, der sich das Geld wiederum über Steuern von den Beschäftigten holt. Die Forderungen der PE-Fonds bleiben hingegen bestehen. Erpressung ist schließlich Geschäftsmodell.