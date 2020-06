Putsch bei Lufthansa

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Großaktionär Heinz Hermann Thiele hat den Vogel abgeschossen

Lufthansa-Großaktionär Heinz Hermann Thiele hat seinen Anteil an der Airline auf 15,52 Prozent erhöht. Das ging aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens am Mittwoch hervor. Thiele forderte in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Mittwochausgabe) Änderungen am neun Milliarden Euro schweren staatlichen Rettungspaket, das die Lufthansa vor einer Pleite durch die Coronakrise bewahren soll. Gegenüber der Zeitung ließ Thiele offen, ob er bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni gegen die Kapitalerhöhung stimmen werde. Die Lufthansa warnte davor, bei einer Beteiligung von weniger als 50 Prozent der Stimmen an der Versammlung könne ein Nein des Großaktionärs das Rettungspaket scheitern lassen.

Thiele sagte: »Die Lufthansa braucht für Sanierung und Gesundung keine Staatsbeteiligung. Wenn die Bundesregierung hilft, dann soll sie das minimalinvasiv machen und sich nicht mit allen möglichen Rechten ausstatten lassen.« Ihm ist vor allem der Staatsanteil von 20 Prozent ein Dorn im Auge, der unter bestimmten Bedingungen auf eine Sperrminorität von 25 Prozent steigen könnte. Er wolle nicht blockieren oder bremsen, aber über Alternativen sprechen.

Nach dem von Bundesregierung und Lufthansa ausgehandelten Plan soll der staatliche Rettungsfonds WSF für das Aktienpaket 306 Millionen Euro zahlen. Weitere 5,7 Milliarden Euro sollen über eine stille Einlage fließen, dazu kommen drei Milliarden Euro in Form eines Kredites der Staatsbank KfW. Der Staat zahlt für die neuen Aktien nur den Nennwert von 2,56 Euro – gut ein Viertel des aktuellen Börsenkurses.

Für die Anteilseigner bedeutet die Kapitalerhöhung einen Wertverlust ihrer Aktien. Bei einer Insolvenz, die nach den Worten Thieles nicht ausgeschlossen werden sollte, droht ihnen ein Totalverlust. Die Lufthansa prüfte dazu bereits ein Schutzschirmverfahren. Sie bräuchte dann einen Massekredit vom Staat, um weiterarbeiten zu können, und hätte drei Monate Zeit, einen Restrukturierungsplan vorzulegen.

Thiele fordert Nachverhandlungen zu dem Paket, um das es ein wochenlanges Tauziehen gegeben hatte. Als Kompromiss brachte er eine indirekte Staatsbeteiligung über die Förderbank KfW ins Spiel, weil er von dieser keine politische Einmischung etwa beim Abbau Tausender Arbeitsplätze befürchtet. (AFP/Reuters/jW)