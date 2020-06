Kampf um Ausbildung

Copyright: Christian v. Polentz

Mit zerplatzten Riesenluftballons und einem gefräßigen Pac-Man haben am Mittwoch nachmittag Auszubildende und Jugendvertreter der IG Metall vor dem Haus der Wirtschaft in Berlin gegen fehlende Ausbildungsplätze protestiert. Die Hauptstadt ist schon lange Schlusslicht in der Ausbildung von Berufsanfängern, hieß es in einer Pressemitteilung der Berliner Metaller. So bildeten 2019 nur 11,3 Prozent der örtlichen Betriebe überhaupt aus. Im Bundesdurchschnitt lag die Quote mit knapp 20 Prozent fast doppelt so hoch. (jW)