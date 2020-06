Protest trotz Absage

Stefanie Loos/ver.di Aktionstag in der Altenpflege: Verdi mobilisierte am Mittwoch bundesweit Beschäftigte (Berlin-Alexanderplatz)

Tausende Pflegekräfte demonstrieren in Berlin – so sollte die Schlagzeile eigentlich lauten. Doch die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder haben ihre ursprünglich für Mittwoch geplante Konferenz in Berlin frühzeitig abgesagt. Damit fiel auch der zentrale Demoanlass weg. Protestiert wurde trotzdem, nur dezentral: In Dutzenden Städten gingen am Mittwoch Beschäftigte aus der Alten- und Krankenpflege auf die Straße, um gegen Personalmangel, unzureichende Bezahlung und Profitgier im Gesundheitswesen zu demonstrieren.

Vor vielen Pflegeeinrichtungen zeigten Beschäftigte unter dem Motto »Gemeinsame Sache« Flagge. Es war der Auftakt einer Verdi-Kampagne für Verbesserungen in der Altenpflege. »Durch die Coronapandemie wurde allen noch einmal klar, wie wichtig eine gute Versorgung pflegebedürftiger Menschen ist«, so Sylvia Bühler vom Verdi-Bundesvorstand in einer Mitteilung. »Jetzt gilt es, aus der Krise zu lernen und den Notstand zu beenden.«

In der Tat hat die Pandemie öffentlich sichtbar gemacht, wie prekär die Verhältnisse in den Pflegeeinrichtungen sind. Immer wieder werden Altenheime zu Infektionsherden mit vielen Toten – auch weil es an Personal und Schutzmaterial fehlt. »Es muss sich Grundlegendes verändern – und zwar sowohl bei Personalausstattung und Bezahlung als auch in bezug auf die Finanzierung der Einrichtungen«, betonte Matthias Gruß, der in der Verdi-Bundesverwaltung für die Altenpflege zuständig ist, am Mittwoch auf jW-Nachfrage. »In der Coronakrise wurden die Pflegekräfte beklatscht. Aber das reicht nicht. Wenn sich die Bedingungen nicht verbessern, wird es in Zukunft nicht mehr genug qualifizierte Beschäftigte für die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen geben.«

Ein Grund für die Probleme sind die deutlich zu niedrigen Löhne, die insbesondere in kommerziell betriebenen und fast immer tariflosen Pflegeeinrichtungen gezahlt werden. Nicht selten verdienten examinierte Pflegekräfte in Vollzeit dort kaum mehr als 2.000 Euro brutto im Monat, rechnete Bühler vor. »Das ist für diese körperlich und psychisch anstrengende und gesellschaftlich wichtige Arbeit völlig unangemessen.« Mit der Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro für alle Altenpflegebeschäftigten, die die Bundesregierung auf Druck von Verdi beschlossen hat, sei es nicht getan. Es seien dauerhaft höhere Löhne nötig. Die Gewerkschaft will das unter anderem durch einen Tarifvertrag über Mindestbedingungen erreichen, der von der Regierung auf die gesamte Altenpflege erstreckt werden soll.

Um ihren Forderungen mehr Gewicht zu verleihen, sucht Verdi unter anderem den Schulterschluss mit den pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen. Zentral ist hierbei die Frage der Finanzierung: Derzeit führen alle Kostensteigerungen dazu, dass sich die Eigenbeiträge der Heimbewohner erhöhen. Bereits jetzt müssen sie durchschnittlich 1.940 Euro im Monat aufbringen, was viele in die Sozialhilfe treibt. Die Gewerkschaft fordert deshalb eine sofortige ­Deckelung der Eigenbeiträge. Darüber hinaus plädiert sie für eine »solidarische Pflegegarantie«, die alle pflegebedingten Kosten abdeckt und als Bürgerversicherung von allen solidarisch finanziert wird. »Hierfür machen die Beschäftigten gemeinsame Sache mit den pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen«, erläuterte Bühler.