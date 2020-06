Das Oldenburger Optimum

imago images/BBL-Foto Hart umkämpft: Finale zwischen FC Bayern München und den EWE Baskets Oldenburg, 14.6.2020

Die Viertelfinalpaarungen der Basketballbundesliga (BBL) stehen fest. In der Vorrunde des Finalturniers zeigte sich Gastgeber und Titelverteidiger Bayern München weniger in meisterlichen Form als die Albatrosse aus Berlin und nicht zuletzt die Ulmer, die für einen Medikamentenhersteller auflaufen. Dahinter haben sich die EWE Baskets Oldenburg und die MHP Riesen Ludwigsburg in Stellung gebracht.

Die Mitte März unterbrochene Spielzeit wird seit 6. Juni in einem dreiwöchigem Turnier beendet. Zehn der 17 Bundesligisten nehmen in zwei Fünfergruppen teil. Gespielt wird in einer Arena, dem Dome, der nach einer Automarke benannt ist. Alles coronabedingt vor leeren Rängen. Teams plus Stab und Schiedsrichter sind in einem Quarantänehotel am Münchner Olympiapark kaserniert.

Das Turnierprogramm hat es in sich, 35 Spiele bis zur Überreichung des fackelähnlichen Meisterpokals am Sonntag, dem 28. Juni. Die ersten vier der beiden Gruppen spielen über Kreuz mit Hin- und Rückspiel die Halbfinalisten aus. Gut im Rennen sind neben den jeweils Gruppenersten aus Ulm und Berlin die Vorrundenzweiten, die Korbjäger aus Ludwigsburg und Oldenburg.

»Mit drei Siegen und einer knappen Niederlage gegen Alba können wir mit dem Vorrundenverlauf sehr zufrieden sein«, meinte Lukas Robert, Pressesprecher der Ludwigsburger, gegenüber jW. Nun warten die Bayern in der Runde der besten acht. Vor dem Turnier sei nicht zu erwarten gewesen, als zweiter der Gruppe B auf die drittplatzierten Bayern der Gruppe A zu treffen, räumte Robert ein. Aber die Marschroute ist klar: über das Viertel- ins Halbfinale, »auch wenn es gegen den amtierenden deutschen Meister geht«, so Robert. Angst und bange ist ihm dabei nicht. In der regulären Saison konnten die Riesen die Bayern bezwingen.

Die stabilen Leistungen des Teams von Trainer John Patrick überraschen ein wenig. Gehörten die Ludwigsburger doch zu denen, die gehandicapt aus der Coronapause gekommen waren. Khadeen Carrington, Spielmacher und mit 17,2 Punkten im Schnitt bis dato drittbester Scorer der Liga, kehrte nicht aus den USA zurück. Aber egal, wie das Turnier enden sollte, ein Stück Basketballgeschichte hierzulande hat der Verein aus dem Südwesten schon geschrieben, genaugenommen Jacob Patrick, der Trainersohn. Der warf im zweiten Vorrundenspiel gegen die Frankfurt Skyliners einen Dreier. Das Besondere: Nach BBL-Angaben ist der Sprössling mit seinen 16 Jahren, 6 Monaten und 19 Tagen jüngster Scorer in der Ligahistorie seit Beginn der Aufzeichnungen 1998.

Gut aufgestellt waren die Oldenburger ins Finalturnier gegangen. »Unser Vorteil ist, dass wir unser Team während der Coronakrise zusammenhalten konnten, nicht nachverpflichten mussten«, sagte Pressechef Roland Schekelinski im Gespräch mit jW und zeigte sich von den Parkettartisten angetan: »Unsere Vorrundenplazierung ist ein Topergebnis«, die Spieler hätten »das Optimum« herausgeholt. Die gewonnene Partie gegen den Gruppenletzten aus Crailsheim sei leistungsmäßig ein Ausrutscher gewesen, das 89:81 am Sonntag gegen die Bayern indes eine Art Wiedergutmachung – und nicht nur das: »Vielleicht war das die bislang beste Turnierpartie«, meinte der Öffentlichkeitsarbeiter. Wie schätzt er den Viertelfinalgegner aus Bamberg ein? »Das werden Begegnungen auf Augenhöhe.« Bei fifty-fifty lägen die Chancen.

Zum Auftakt der Viertelfinalspiele stehen die Gastgeber aus München heute nachmittag gegen Ludwigsburg unter Zugzwang. Am Abend treffen die Frankfurter auf die favorisierten Ulmer. Am Donnerstag nachmittag spielen die BG Göttingen und Alba, abends Bamberg und Oldenburg. Die Viertelfinalrückspiele gehen nach jeweils einem Tag Pause am Freitag bzw. Sonnabend über die Bühne.