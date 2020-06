Schwarze Autorinnen und Autoren in Großbritannien haben sich zur »Black Writers’ Guild« vereint, um anlässlich des globalen Protests gegen Rassismus die britische Verlagsszene grundlegend zu verändern. In einem offenen Brief an die fünf großen Verlagshäuser (Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette, Harper Collins und Macmillan) bedankten sich die Unterzeichner für Solidaritätsbekundungen aus der Branche, warnten jedoch davor, es nur bei imagedienlichen Hinweisen auf eigene schwarze Autoren zu belassen. Statt dessen verlangen die Literaten – da­runter Malorie Blackman und Benjamin Zephaniah –, dass mehr Positionen auf allen Ebenen der Unternehmen durch schwarze Mitarbeiter besetzt werden. (jW)