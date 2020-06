Weißer Rauch über Dublin

Niall Carson/PA Wire/dpa Selbstbewusste Opposition: Die Vorsitzende der linken Sinn Féin, Mary Lou McDonald (M.), mit den neuen Abgeordneten vor dem Parlamentssitz in Dublin (13. Februar 2020)

Mehr als vier Monate nach der Wahl am 9. Februar und fünf Wochen, in denen verhandelt wurde, steht in Irland eine neue Koalition: Die beiden einst verfeindeten konservativen Parteien Fianna Fáil (FF) und Fine Gael (FG) haben sich am Montag mit den Grünen auf die Bildung einer Regierung geeinigt. Der großer Wahlerfolg der Linkspartei Sinn Féin (SF) hatte die beiden Rivalen FF und FG dazu gebracht, diese Zwangshochzeit zu vollziehen. Der Posten des Premierministers soll rotieren. Das heißt, die ersten zwei Jahre wird der Parteichef von Fianna Fáil, Micheál Martin, die Regierung führen. Ab Dezember 2022 übernimmt dann der derzeit noch amtierende Premierminister Leo Varadkar (FG) wieder. Der knapp 160 Seiten lange Koalitionsvertrag enthält, wie üblich, viele Wunschprojekte der beteiligten Parteien. Das Dokument trägt den Titel »Our Shared Future« (Unsere gemeinsame Zukunft). Demnach soll, wie in anderen Staaten auch, die Wirtschaft nach dem Einbruch in der Coronapandemie mit einem Konjunkturprogramm wieder angekurbelt werden. Eindeutig festhalten lässt sich: Das Werk trägt maßgeblich eine grüne Handschrift.

In diesem Sinne haben sich die Parteien dazu verpflichtet, künftig jährlich sieben Prozent an Treibhausgasen einzusparen. Diese Maßnahme galt für die Grünen im Vorfeld der Verhandlungen als rote Linie und wurde damit effektiv zur Grundvoraussetzung für eine Zusammenarbeit. Im Koalitionsvertrag ist von einem neuen »Green Deal« die Rede, der einen »grundlegenden Wandel« herbeiführen soll. Geplante Maßnahmen sind unter anderem: Ab 2030 sollen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Es wird keine der stark kritisierten Flüssiggasterminals in Häfen geben, Bauern sollen dabei unterstützt werden, CO2-arm zu produzieren. Außerdem soll kräftig in den öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau des Radwegenetzes investiert werden, eine Kaufprämie für E-Bikes inklusive. Wie alles genau umgesetzt werden soll, ist noch nicht geklärt. Was fehlt: Eine Verkleinerung der Viehherden, um den Methanausstoß zu verringern wird im Koalitionsvertrag nicht erwähnt. Ein Bonbon für die auch in Irland starke Agrarlobby.

Zu der Annäherung zwischen den langjährigen Gegnern FF und FG kam es nur, weil die Partei Sinn Féin in der Wahl Anfang Februar stark zugelegt hatte. Mit einer konsequent linken Agenda wurde die SF zweitstärkste Kraft im Land und stellt 37 Abgeordnete im Parlament, nur einen weniger als Fianna Fáil. Für die SF-Vorsitzende Mary Lou McDonald beinhaltet das vorgelegte Regierungsprogramm nur »more of the same«, also mehr vom Bisherigen, wie sie dem Sender RTÉ am Montag im Interview sagte. »Die Frage ist nicht, was in diesem Programm drinsteht. Die Frage lautet, ob wir Fianna Fáil und Fine Gael vertrauen können, den dringend benötigten Wechsel zu bringen. Da muss die Antwort heißen: Nein.« McDonald kündigte an, dass die Sinn Féin die effektivste Opposition in der Geschichte des Landes stellen werde. Ähnlich äußerte sich der Vorsitzende der sozialistischen Partei »People Before Profit« (Menschen vor Profit), Richard Boyd Barrett. Man werde das Programm daran messen, ob es umgesetzt wird. Das Thema Wohnen könnte Angriffsfläche bieten, denn im Koalitionsvertrag ist zwar von 50.000 neuen Sozialwohnungen die Rede. Diese standen aber bereits im nationalen Entwicklungsplan und sind also nicht zusätzlich vorgesehen.

Um den Weg für eine neue Regierung frei zu machen, müssen aber noch die Mitglieder der drei Koalitionsparteien zustimmen. Bei den Grünen könnte die Spitze vielleicht ins Schwitzen geraten, denn laut Satzung müssen zwei Drittel der Mitglieder zustimmen. Widerstand deutete sich direkt beim Votum innerhalb der Grünen-Fraktion an: Drei der zwölf Abgeordneten enthielten sich. Zwar wurde ein Regierungsprogramm bisher noch nie von einer Parteibasis in Irland abgelehnt. Einmal ist aber immer das erste Mal.