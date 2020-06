Schnauze voll

Daniel Cole/AP Photo

In Frankreich sind am Dienstag landesweit Krankenhausbeschäftigte auf die Straßen gegangen, um für eine bessere Bezahlung und mehr Investitionen in den öffentlichen Gesundheitsbereich zu demonstrieren. Zu dem nationalen Aktionstag, der unter anderem in Marseille (Foto), Montpellier und Metz organisiert wurde, hatten Gewerkschaften und Kollektive aufgerufen. Mehr als 220 Versammlungen waren im ganzen Land angekündigt, in der Hauptstadt Paris sollte es am Nachmittag eine Demonstration mit führenden Gewerkschaftsvertretern vor dem Gesundheitsministerium geben. (dpa/jW)