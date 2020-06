Beijing verurteilt Provokation

David Gray/Reuters Chinesische Grenzpatrouille am Fuß des Mount Everest im Himalaja (30.4.2008)

Beijing hat der indischen Armee »illegale Aktivitäten und provozierende Attacken« auf chinesische Soldaten im Galwantal vorgeworfen. Der Sprecher des Außenministeriums Zhao Lijan erklärte laut der chinesischen Tageszeitung Global Times am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Beijing, die indischen Truppen hätten am Montag zweimal die Grenze übertreten. Im Anschluss sei es zu »schweren körperlichen Auseinandersetzungen« gekommen.

Zhao reagierte damit auf indische Medienberichte vom Dienstag, laut denen es bei dem Zusammenstoß drei Tote auf indischer Seite gegeben habe. Ein Sprecher der indischen Armee teilte am Dienstag in Neu-Delhi mit, es habe Opfer auf beiden Seiten gegeben, was aus Beijing allerdings nicht bestätigt wurde. Nach Angaben des indischen Armeesprechers kamen nach dem Zwischenfall ranghohe Offiziere beider Seiten zusammen, »um die Lage zu entschärfen«.

China und Indien teilen sich eine circa 3.500 Kilometer lange Grenze. Im Galwantal im Himalaja ist der Verlauf bis heute umstritten. In den vergangenen Wochen waren auf beiden Seiten die Truppen verstärkt worden, es kam vermehrt zu Zwischenfällen. Am 7. Juni hatte das Außenministerium in Neu-Delhi noch erklärt, dass man sich auf eine »friedliche Beilegung« des Streits geeinigt habe. Nach einem Treffen hochrangiger Armeevertreter sei eine Fortsetzung der »militärischen und diplomatischen Verpflichtungen« vereinbart worden, »um Frieden und Sicherheit in den Grenzgebieten« zu gewährleisten. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums forderte Indien am Dienstag auf, diese Vereinbarungen einzuhalten.

Die indische Regierung unter dem Hindunationalisten Narendra Modi hatte in den vergangenen Monaten auch mit Nepal und Pakistan Grenzstreitigkeiten provoziert. Pakistans Ministerpräsident Imran Khan beschwerte sich bereits am 27. Mai über den Kurznachrichtendienst Twitter, die Regierung Modi sei mit ihrer »arroganten expansionistischen Politik« eine »Gefahr für Indiens Nachbarn«.