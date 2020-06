Blockieren und schweigen

Thomas Lohnes/Getty Images Europe/Pool/dpa Strenge Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess gegen Stephan Ernst (l.) und Markus Hartmann. (2. Tischreihe v. l., M.)

Die Verlesung der Anklageschrift gegen Stephan Ernst und Markus Hartmann musste zu Beginn des Prozesses vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main am Dienstag bis zum Nachmittag warten: Die Verteidiger der beiden Neonazis stellten zunächst Anträge, die deutlich machten, dass die Angeklagten jeweils für sich allein kämpfen. Ob dabei noch nicht angeklagte Dritte geschont werden, ist unklar – gegenseitig schonen sich Ernst und Hartmann im Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Mordversuch an dem Asylsuchenden Ahmed I. jedenfalls nicht.

Ernst hatte im Juni 2019 den Mord an Lübcke gestanden, seine Aussage aber kurz darauf widerrufen und behauptet, Hartmann habe die Pistole in der Hand gehabt, als sich der tödliche Schuss auf der Terrasse des CDU-Politikers gelöst habe. Vor Gericht will Ernst zunächst schweigen. Die Bundesanwaltschaft hält ihn weiter für den Haupttäter – Hartmann wird Beihilfe zum Mord vorgeworfen.

Ernsts Anwälte beantragten am Dienstag sowohl die Abberufung des Vorsitzenden Richters Thomas Sage­biel als auch die Entpflichtung von Hartmanns Koverteidigerin Nicole Schneiders, die aus ihrer Sicht einen gefährlichen Wissensvorsprung hat. Die Ex-NPD-Funktionärin, die im Münchner NSU-Prozess Ralf Wohlleben verteidigt hatte, vertritt nun in einem weiteren Verfahren Ernsts früheren Anwalt Dirk Waldschmidt, der Ernst zum Geständnis geraten haben soll. Nach Ernsts Strategiewechsel meinten seine neuen Rechtsbeistände Frank Hannig und Mustafa Kaplan, Richter Sagebiel dürfe Schneiders nicht dem Mitangeklagten Hartmann als Anwältin beiordnen, da sie durch Waldschmidt an sensibles Verteidigerwissen über Ernst kommen könne. Mit ihrer Beiordnung gebe der Richter Anlass zur Besorgnis der Befangenheit, argumentierte Kaplan nach Berichten des Hessischen Rundfunks (HR), der einen der 19 Journalistenplätze im Gerichtssaal besetzen konnte. Der Zugang war wegen der Coronapandemie eingeschränkt, nur 40 von mehr als 200 akkreditierten Reportern konnten in einem weiteren Saal einer Tonübertragung folgen – was Hannig zum Anlass nahm, die Aussetzung des Verfahrens zu beantragen. Weder sei der Gesundheitsschutz gewährleistet noch eine angemessene Öffentlichkeit, erklärte er.

Hartmanns Verteidiger Nicole Schneiders und Björn Clemens beantragten erfolglos, den Haftbefehl für ihren Mandanten aufzuheben und das Verfahren gegen ihn einzustellen: Ernst seien gezielt Fragen gestellt worden, um Hartmann zu belasten, befanden sie.

Wie Schneiders hat auch Ernsts Verteidiger Hannig eine rechte Vergangenheit – er leitete zum Beispiel die Gründungsversammlung des Dresdner Pegida-Vereins. Kaplan hingegen vertrat im Münchner NSU-Prozess Geschädigte des Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße. Allerdings schloss er sich im Plädoyer weitgehend den Ausführungen der Bundesanwaltschaft an und kritisierte Kollegen aus den Reihen der Nebenklage, die eine umfassende Aufklärung des NSU-Netzwerks gefordert und die Rolle der Behörden thematisiert hatten. Zudem vertrat Kaplan im Prozess um das Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmermann den ultrarechten türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Hannig und Kaplan erklärten laut HR am Dienstag, sie stünden hier nicht aus politischer Sympathie oder Antipathie. »Jeder Mensch hat das Recht auf ein faires rechtsstaatliches Verfahren«, so Hannig. Ihre Anträge wurden am Nachmittag in Stellungnahmen von Bundesanwaltschaft und Nebenklage abgelehnt.