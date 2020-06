Kopenhagen. In Dänemark dürfen bei drei Spielen der ersten Fußballiga testweise mehr als 500 Zuschauer im Stadion dabei sein. Darunter ist auch das Hauptstadtderby zwischen Bröndby IF und dem FC Kopenhagen an diesem Sonntag, wie die dänische Polizei und die Ligavereinigung Divisionsforeningen am Montag mitteilten. Außerdem dürfen Fans in größerem Umfang bei den Superliga-Begegnungen zwischen AC Horsens und dem Randers FC am Samstag sowie bei Lyngby und OB am Montag dabei sein. Die Stadien sollen dafür jeweils in Abschnitte mit maximal 500 Zuschauern eingeteilt werden. (dpa/jW)